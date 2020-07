Intesa Sanpaolo Uno Banca, Gros Pietro: "Offerta molto chiara, nell'interesse di territori, lavoratori e azionisti"

Ieri in tarda serata l'ok dell'Autorità di garanzia, ulteriore semaforo verde all'Ops di Intesa Sanpaolo su Uno Banca. Questa mattina il commento soddisfatto di Gin Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo: "È tutto molto allineato con quanto avevamo già detto. In Italia abbiamo operatori forti come noi, Unicredit, ma anche BNP Parisbas, Credit agricole e BancoPosta. La concorrenza non manca, non è vero che la nostra offerta è finalizzata a eliminare un concorrente".

E ancora, sulle resistenze intorno all'offerta, Gros Pietro sottolinea: "Abbiamo presentato la nostra offerta dopo che Ubi aveva presentato Piano industriale, quindi i tempi sono chiari. Vogliamo portare Intesa Sanpaolo al servizio ti tutti di territori italiani, anche quelli dove opera UBI e che sono tra in più importanti del Paese".

Il sentimento è votato all'ottimismo: "Contiamo di riuscire - dice il presidente -. È nell'interesse dei territori, di chi lavora in Ubi e dei suoi azionisti. La nostra offerta è molto chiara e lasciamo che gli azionisti facciano la loro scelta". Un ritocco verso l'alto? "L'offerta è già molto chiara".