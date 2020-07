Altra mattinata complicata per gli automobilisti liguri lungo l'autostrada A10 Genova-Savona.

Autostrade per l'Italia segnala code a tratti per lavori tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano in direzione Ventimiglia.

Criticità anche tra il bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo di Regione. Sempre per lavori vengono segnalate code a tratti.