Attualità | 13 settembre 2025, 20:33

Laigueglia, lieto evento ai Bagni Aurora: sono nate 60 tartarughe Caretta caretta

Le circa 120 uova erano state deposte lo scorso 15 luglio

Laigueglia, ai Bagni Aurora sono già nate 60 tartarughe Caretta caretta

Dalla sabbia della spiaggia dei Bagni Aurora, a Laigueglia, sono già spuntati i primi 60 piccoli di Caretta caretta, metà delle circa 120 uova deposte lo scorso 15 luglio da mamma tartaruga.

Il nido, sorvegliato e protetto dai volontari di Delfini del Ponente Aps, si trova a 19 metri dal mare e a circa 24 centimetri di profondità.

La nascita sembra sia arrivata in anticipo: ci si aspettava che le uova si schiudessero dopo circa 70 giorni, proprio in concomitanza con la festa patronale di San Matteo, dal 19 al 21 settembre.

 

Redazione

