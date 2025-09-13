Laigueglia, lieto evento ai Bagni Aurora: sono nate 60 tartarughe Caretta caretta

Dalla sabbia della spiaggia dei Bagni Aurora, a Laigueglia, sono già spuntati i primi 60 piccoli di Caretta caretta, metà delle circa 120 uova deposte lo scorso 15 luglio da mamma tartaruga.
Il nido, sorvegliato e protetto dai volontari di Delfini del Ponente Aps, si trova a 19 metri dal mare e a circa 24 centimetri di profondità.
La nascita sembra sia arrivata in anticipo: ci si aspettava che le uova si schiudessero dopo circa 70 giorni, proprio in concomitanza con la festa patronale di San Matteo, dal 19 al 21 settembre.