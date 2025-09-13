ASL2, nuovo avviso pubblico per potenziare il servizio 118: incarichi anche a medici pensionati

Negli ultimi tempi la Struttura Complessa 118 Emergenza Territoriale ha dovuto fare i conti con la carenza di personale, dovuta al pensionamento o alla cessazione di diversi specialisti e alla difficoltà di reperire nuove risorse attraverso concorsi o selezioni pubbliche. I bandi pubblicati finora, infatti, non hanno portato i risultati sperati, sia per il numero ridotto di candidati, sia perché molti dei partecipanti erano già impegnati all'interno delle strutture Asl.
Per questo motivo l’ASL2 ha deciso di aprire un nuovo avviso pubblico, per un incarico della durata di 12 mesi, che prevede incarichi fino a un massimo di 36 ore settimanali. Potranno partecipare medici con specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, Anestesia e Rianimazione o discipline affini, ma anche professionisti con almeno tre anni di esperienza in ambito emergenza-urgenza, oltre a medici in pensione o iscritti a corsi di specializzazione.
Gli incarichi saranno conferiti con contratto di lavoro autonomo, anche a medici in pensione, senza vincoli di esclusività, ma con l’obbligo di garantire la presenza necessaria a coprire le esigenze del servizio. La procedura di selezione sarà affidata a una commissione composta da dirigenti del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, del Pronto Soccorso e della Gestione Risorse Umane.
Il bando, pubblicato sul sito istituzionale Asl2 resterà aperto per 30 giorni.