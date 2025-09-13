ASL2, nuovo avviso pubblico per potenziare il servizio 118: incarichi anche a medici pensionati

Negli ultimi tempi la Struttura Complessa 118 Emergenza Territoriale ha dovuto fare i conti con la carenza di personale, dovuta al pensionamento o alla cessazione di diversi specialisti e alla difficoltà di reperire nuove risorse attraverso concorsi o selezioni pubbliche. I bandi pubblicati finora, infatti, non hanno portato i risultati sperati, sia per il numero ridotto di candidati, sia perché molti dei partecipanti erano già impegnati all'interno delle strutture Asl.