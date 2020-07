I piatti doccia a filo pavimento hanno, senza alcun dubbio, un fascino tutto particolare che li rende uno dei principali "oggetti del desiderio" di chiunque debba ristrutturare casa o anche soltanto il bagno.

Spesso, però, le persone rinunciano a questo loro piccolo sogno per il timore che si possano rivelare belli ma poco pratici e, soprattutto, che possano con il passare del tempo portare problemi.

In realtà, se ci si affida a ditte serie e competenti per la posa in opera, al giorno d'oggi ci sono tutti i presupposti perché si possa realizzare un piatto doccia a filo pavimento perfettamente funzionante e al sicuro dal rischio infiltrazioni, intasamenti, allagamenti, ecc.

Com'è fatto un piatto doccia a filo pavimento?

Innanzitutto occorre realizzare un'adeguata canalina di scarico dell'acqua che può essere posizionata al centro del piatto oppure, come accade nei modelli più moderni, può trovarsi su uno dei lati. Ovviamente ci va un'apposita mascherina removibile, che serva per trattenere lo sporco ma che, all'occorrenza, possa essere tolta per eventuali interventi di manutenzione. Senza entrare troppo nello specifico, ciò che poi conta davvero è l'abilità nel dare la giusta pendenza al massetto e nel collegare nel miglior modo possibile il sifone dello scarico, magari direttamente alla colonna portante. Insomma, con un lavoro ben eseguito, non ci saranno problemi di ristagni o cose simili.

Piatti doccia di design ma non soltanto

Il risultato finale è quello di un piatto doccia che in pratica è la continuazione stessa del pavimento, e questo può senz'altro contribuire a dare l'impressione di maggiore ampiezza del bagno. Inoltre, è innegabile che dal punto di vista del design i piatti doccia a filo pavimento possano consentire di realizzare soluzioni davvero molto attuali e di classe. Si possono progettare box doccia molto particolari e minimalisti, addirittura pensare a soluzioni aperte o con un pannello di cristallo che separi la zona dal resto del bagno.

L'assenza di discontinuità, quella che ci sarebbe se fosse presente un piatto doccia di tipo tradizionale, permette di utilizzare lo stesso tipo di rivestimento su tutta la superficie del bagno e senza dislivelli, con un risultato notevole dal punto di vista estetico. L'aspetto da non sottovalutare è anche un altro, che nulla ha a che fare con il design e l'estetica, ma per certi aspetti può essere anche più importante: i piatti doccia di questo tipo sono i più adatti per coloro che hanno disabilità motoria, perché consentono un accesso molto più semplice.

Vantaggi Offerti

A parte l'aspetto estetico e, come già sottolineato, la maggiore accessibilità da parte dei disabili, c'è sicuramente un altro vantaggio che deve essere riconosciuto ai piatti doccia a filo pavimento: quello di consentire una maggiore personalizzazione dell'ambiente, perché non vi sono vincoli dal punto di vista delle misure. Si può quindi cercare di sfruttare al meglio ogni centimetro a disposizione, sempre a condizione che il lavoro venga eseguito a regola d'arte. Un altro aspetto positivo è il costo. Con una soluzione di questo tipo si possono realizzare docce anche di grandi dimensioni, che costerebbero tantissimo con un piatto doccia angolare tradizionale in ceramica. Risulta maggiore la superficie da impermeabilizzare al di sotto del rivestimento prescelto, ma complessivamente il costo di realizzazione è inferiore.

L'unico eventuale inconveniente è che un progetto di questo genere deve essere fatto quando si decide di rifare un bagno partendo da zero, non è un intervento facilmente realizzabile in un secondo tempo.

I materiali più moderni

I piatti doccia a filo pavimento possono essere rivestiti, in pratica, con gli stessi materiali utilizzati per il resto della pavimentazione, proprio per dare quel senso di continuità che caratterizza questa scelta.

In alternativa, in commercio si trovano diversi modelli di piatti doccia a filo pavimento realizzati con vari materiali, come ad esempio il vetro, la resina, il legno, la ceramica, o il piatto doccia in acrilico, ecc. L'utilizzo di queste soluzioni non significa che non ci debba essere un'esecuzione perfetta della posa in opera, che resta comunque un fattore determinante. Anche in questo caso si possono ottenere grandi risultati dal punto di vista estetico, ma i costi sono più elevati.