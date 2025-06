251º Fondazione Guardia di Finanza: nel savonese individuati 126 lavoratori in "nero", danni erariali per 10 milioni, sequestrate 3,2 tonnellate di droga (FOTO)

Sono stati individuati 123 evasori e 126 lavoratori in "nero" o irregolari, 62 soggetti invece sono stati denunciati e 13 responsabili sono stati segnalati alla Corte dei Conti con l'accertamento di danni erariali per circa 10 milioni di euro. Sono state inoltre sequestrate oltre 3.2 tonnellate di sostanze stupefacenti.

Questi sono solo alcuni dei dati riferiti al 2024 e i primi cinque mesi del 2025 nel bilancio svolto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona in occasione del 251º anniversario della Fondazione.

Questa mattina nella sede del comando si è tenuta la cerimonia e, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale il Generale Andrea De Gennaro, è intervenuto il Comandante provinciale il Colonnello Aldo Noceti che ha illustrato le attività delle fiamme gialle savonesi.

In conclusione oltre alla lettura della preghiera del finanziere e alla consegna delle ricompense di ordine morale ai finanzieri che si sono distinti in servizio, è stato inaugurato un pannello in maiolica smaltata donato al Comando provinciale dal maestro ceramista di Albissola Marina Paolo Giallombardo.

BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 MAGGIO 2025 DEL COMANDO PROVINCIALE SAVONA

GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITÀ A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Savona ha eseguito oltre 540 interventi

e circa 260 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALE

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 123 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 126 lavoratori in “nero” o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 406, di cui 10 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre un miliardo di euro.

Sono state avanzate 5 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

Sono stati eseguiti 45 interventi in materia di accise e 89 nel settore doganale.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 1 punto clandestino di raccolta scommesse e di denunciare 5 responsabili.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sulcorretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive impartite sono orientate, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 185 interventi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 60 milioni di euro.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 71 interventi, di cui 53 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha consentito complessivamente di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 180 mila euro, mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale superano i 740 mila euro.

Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 185 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 62 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 13 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per circa 10 milioni di euro.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 30 milioni di euro.

L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti, ha condotto alla denuncia di 7 persone.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a impedire le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati eseguiti oltre 220 interventi, che hanno portato alla denuncia di 72 persone e al sequestro di beni per oltre 1 milione di euro.

In materia di reati societari e del codice della crisi d’impresa, sono stati denunciati 7 soggetti, di cui 1 arrestato ed effettuati sequestri per circa 1,3 milioni di euro.

In applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono state svolte 14 indagini nell’ambito delle quali sono stati segnalati 44 soggetti giuridici, con l’esecuzione di sequestri per circa 100 mila euro.

In conseguenza della crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare, il Corpo, quale membro del Comitato di sicurezza finanziaria, ha proseguito gli accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione europea.

Complessivamente, dal 2022, sono state eseguite misure di congelamento nei confronti di 2 soggetti aventi ad oggetto fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni, opere d’arte e quote societarie per un valore di oltre 1,6 milioni di euro.

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse investigazioni patrimoniali nei confronti di 22 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro per un valore di circa 40 mila euro.

Sono stati eseguiti, poi, oltre 370 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Nel periodo in esame, i Reparti del Corpo hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, oltre 3,2 tonnellate di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina e marijuana.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti oltre 180 interventi, sviluppate 68 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati oltre 100 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro circa 110 mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Sono stati, altresì, sequestrati oltre 5 tonnellate di prodotti agroalimentari recanti marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.

OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

L’impegno concorsuale nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”.

Il Comando Provinciale Savona, nel 2024, ha impiegato complessive 1.028 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che prosegue ininterrotto anche nel 2025, ha finora portato ad un impiego complessivo di 580 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.