Finale, in arrivo i progetti per l'ampliamento delle elementari di via Brunenghi. Frascherelli: "No a disgregazione del plesso"

“Ipotesi di ampliamento della struttura esistente in via Brunenghi, per garantire maggiori spazi, maggiore funzionalità e quindi più garanzie per i nostri studenti".

E' questa l'ipotesi annunciata oggi dal sindaco Ugo Frascherelli e allo studio dalle scorsi mesi da parte dei tecnici comunali, incaricati dall’amministrazione di trovare una soluzione per permettere agli studenti il ritorno in classe nel rispetto delle norme anti Covid e scongiurando così il prosieguo di un massiccio uso della didattica a distanza.

"I tecnici incaricati stanno studiando alcune ipotesi - annuncia il primo cittadino -. Le prime presentate, ma già superate, prevedevano una nuova ala lato mare, negli spazi in parte utilizzati come area giochi. Queste prime bozze hanno però evidenziato lacune dimensionali importanti. Il ragionamento che stanno elaborando attualmente prevede un nuovo corpo sulla parte di via Brunenghi, in parte su area scolastica ed in parte sull’ex area Passeggi ora in fase di demolizione, destinata ad avere zona parcheggio e due livelli sopra di essa per il nuovo ampliamento scolastico”.