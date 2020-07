Scuole primarie di Finale, la minoranza: "Un grossolano errore accorpare definitivamente Finalborgo e Finalmarina"

"Una decisione impropria quella di voler accorpare in via definitiva le scuole primarie di Finalborgo e Finalmarina, secondo quanto detto dal sindaco al comitato Celesia". Si apre così la nota stampa firmata Gruppo Consiliare 'Le Persone al Centro' relativa alla questione delle scuole primarie di Finale Ligure.

"In piena campagna elettorale, con tanto di inizio dei lavori, l'area doveva essere destinata a parcheggio e i lavori dovevano completarsi entro 120 giorni - proseguono dalla minoranza finalese - Dopo oltre un anno del parcheggio nemmeno a parlarne, ma nella stessa area ora dovrà sorgere addirittura una scuola. Non ci sono progetti, stanziamenti o autorizzazioni, ma l'importante è spararla grossa. Quello che si avvierebbe a essere il più importante plesso scolastico della città dovrebbe quindi raccogliere gli alunni (attuali e futuri) di Finalmarina, Finalborgo, Gorra, Olle, Perti, San Bernardino, Monticello e per non farsi mancare nulla anche del Comune di Orco Feglino".

"Non male per una scuola ubicata lungo la principale direttrice verso l'intero entroterra finalese, senza aree di parcheggio e già oggi con gravi problemi di circolazione. La scelta definitiva di accorpare le scuole di Finalmarina e Finalborgo è prima di tutto un grossolano errore urbanistico, che non mancherà di mostrare i propri effetti nei prossimi anni. Tutto ciò senza parlare dei significativi effetti sull'identità e la socialità del Borgo, sempre più destinato, insieme a Varigotti, a diventare un'esclusiva meta turistica, con la sostanziale estromissione dei residenti".

"Tuttavia aver menato il can per l'aia per sei anni, illudendo insegnanti e genitori, resta comunque la cosa più disdicevole. Se questa era l'intenzione andava manifestata fin dall'inizio, senza irretire centinaia di persone, soprattutto durante la campagna elettorale..." concludono infine dal Gruppo Consiliare 'Le Persone al Centro'.