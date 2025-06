Spotorno, una rotonda all'incrocio di Punta Est sull'Aurelia per ridurre gli incidenti: la proposta avanzata ad Anas

Trasformare il complesso incrocio di Punta Est, quello tra lo sbocco di levante del lungomare Marconi e via Berninzoni, in una rotatoria.

È questa la proposta avanzata dal Comune di Spotorno ad Anas nel corso dell’ultimo incontro, svoltosi nelle scorse settimane, incentrato sul tema della sosta lungo la banchina della statale. Una questione di sicurezza per l'ente gestore della rete stradale nazionale.

Ma più che il parcheggio, restando in tema, sono stati i sinistri avvenuti nel corso degli anni in quell'incrocio a far propendere l'Amministrazione verso questa proposta, contenuta nel nuovo PUMS che verrà portato in Consiglio Comunale nei prossimi mesi.

“Ogni anno almeno la metà degli incidenti che si verificano a Spotorno, in particolare lungo l’Aurelia, avviene in quell’incrocio – ha spiegato il sindaco Mattia Fiorini – dove convergono più di otto direttrici di traffico, peraltro non allineate. Quindi se vogliamo parlare seriamente di sicurezza, e questo Anas per fortuna l’ha capito, la priorità non è tanto la sosta in banchina, ma la risoluzione di quel punto critico”.

L’idea del Comune nasce da una proposta contenuta nel PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che prevede un “approccio sistematico e analitico, capace di affrontare il problema del traffico in una visione d’insieme”, con strategie studiate per i flussi estivi, che a Spotorno aumentano dal 15 al 20% rispetto al periodo invernale. Un piano che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, ha già offerto spunti assimilabili a un primo progetto di fattibilità.

“Abbiamo sottoposto ad Anas questa suggestione – ha proseguito Fiorini – e non solo è stata recepita con interesse, ma si è aperto un tavolo progettuale che potrebbe portare anche a un coinvolgimento finanziario da parte dell’ente nazionale”.

Un’apertura concreta, dunque, che fa ben sperare. “Parliamo di una partita aperta – conclude il primo cittadino – che contiamo di portare avanti in tempi relativamente brevi. Non si tratta certo di pochi mesi, ma se davvero arriveranno l’ok e il finanziamento da parte di Anas, potremo trasformare questa proposta in un intervento concreto e risolutivo”.