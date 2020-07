Quanto costa un trasloco internazionale

Ci si può trasferire all’estero davvero per tantissimi motivi, familiari, di lavoro e personali: fatto sta che negli ultimi anni sono sempre di più le persone che scelgono di spostarsi all’estero e quindi si interrogano sui costi e gli impegni di un trasloco internazionale.

Un trasloco internazionale può essere molto impegnativo e può essere anche costoso, ma c’è un elemento che permette di risparmiare e di viverlo meglio: organizzarsi per tempo. Con una giusta organizzazione è possibile reperire la documentazione necessaria (specie se si trasloca al di fuori dell’UE) e anche organizzare la spedizione via mare, terra o cielo spendendo molto di meno rispetto ad un trasloco internazionale last minute. Non solo, è anche possibile approfittare delle soluzioni che sono date dalle ditte che si occupano di traslochi e che permettono di risparmiare tempo gestendo per voi le pratiche burocratiche, l’eventuale deposito dei beni e via dicendo.

Siamo qui comunque per cercare di capire quali possono essere i costi di un trasloco internazionale, e in questo caso la risposta è ovviamente una: dipende.

Dipende dalla città di partenza, da dove volete andare (un trasloco in UE sarà certamente meno costoso di uno negli USA, se non altro perché è possibile scegliere la soluzione alternativa del trasporto via terra che è meno costoso di quello via mare e aria).

Facendo un buon preventivo per un trasloco internazionale per tempo potrete avere a disposizione tutte le soluzioni perfette per traslocare in pace e tranquillità e senza spendere troppo.





Quanto costa un trasloco all’estero? Qualche indicazione di massima





Come abbiamo detto i costi del trasloco all’estero possono variare, ecco comunque qualche indicazione di massima per regolarsi sui costi del trasporto della merce e dei documenti.

Il costo di un trasloco internazionale può andare da circa 800 euro minimo a circa 10mila euro per un trasloco in Asia, Australia, USA con i costi della dogana e quelli del trasporto aereo.

Se si deve traslocare in Europa ovviamente è possibile optare per il trasloco via terra e questo è meno costoso, quello aereo è il più costoso e quello invece in nave container è una via di mezzo.

Un trasloco internazionale in Europa su gomma costa da 800 a 5mila euro circa; intercontinentale, via nave, si spende da 2500 a 5mila euro per un container piccolo e fino a 9mila euro per un container grande. Per un trasloco internazionale via aerea, si parte circa da 10mila euro.

Se prima di fare un preventivo volete comunque conoscere quali sono i costi medi di un trasloco internazionale, sappiate potete reperire i costi di un trasloco internazionale spiegati nei dettagli dal sito specialistitraslochi in modo da potervi organizzare e fare un’idea della spesa.

Confrontando i preventivi potete trovare la soluzione adatta per voi per un trasloco internazionale che non vi faccia spendere eccessivamente.





Risparmiare in un trasloco internazionale: qualche consiglio



Se volete comunque risparmiare per un trasloco internazionale, potete utilizzare qualche utile accorgimento.

Prenotare per tempo. Scegliere qualche mese in anticipo la spedizione e prenotarsi permette di risparmiare davvero tanto. Non c’è niente di più costoso di un trasloco internazionale last minute.

Procuratevi da soli il necessario per l’imballaggio e per poter liberare casa, in modo da diminuire il lavoro.

Gestite in modo autonomo la parte burocratica, permessi e depositi.

Optate per l’occasione del trasloco internazionale per potervi liberare degli oggetti che non usate più. Ricordate che in alcuni casi, per traslochi in luoghi lontani, è più comodo ricomprare direttamente in loco alcuni oggetti che non spendere molto per il loro trasporto dato che il trasporto nel trasloco internazionale si paga per colli e peso.