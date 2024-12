Villanova d’Albenga, salva la sede storica dell’Aeroclub: firmato l’accordo con Riviera Airport

La sede storica dell’Aeroclub Savona e della Riviera Ligure a Villanova d'Albenga è salva: firmato ieri (18 dicembre) l’accordo di subconcessione che garantisce all’associazione l’utilizzo dell’area per i prossimi cinque anni.

La vicenda era iniziata nel dicembre 2023, quando l’Aeroclub aveva ricevuto una comunicazione di sfratto. Una situazione che aveva gettato nell’incertezza una delle realtà più longeve del panorama aeronautico italiano. Le negoziazioni con Riviera Airport, proprietaria dell’area, guidata dal presidente Andrea Mennillo e dal vicepresidente e consigliere delegato Giacomo Ghirelli, si sono concluse con un’intesa che permette ora di guardare al futuro.

“Siamo soddisfatti – commenta Alessandro Betti, presidente dell’Aeroclub –. Il rischio era quello di perdere la sede sociale e di dover ricominciare da zero, con tutte le complicazioni burocratiche del caso. Sarebbe stato un duro colpo per i nostri 70 anni di storia. Non è stato semplice arrivare a questo risultato e, purtroppo, abbiamo dovuto rinunciare a una parte delle aree precedentemente a disposizione. Anche il costo dell’affitto sarà impegnativo, considerando che in altri aeroporti simili la concessione è gratuita per incentivare la cultura aeronautica. Ma siamo felici di poter continuare qui”.

Dal canto suo, il vicepresidente di Riviera Airport Giacomo Ghirelli ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Siamo molto contenti dell’accordo. L’Aeroclub rappresenta un elemento essenziale, non solo per il valore storico che porta all’aeroporto, ma anche per il futuro. Con oltre 70 anni di attività, è un pilastro del settore aeronautico locale e per noi motivo di grande orgoglio”.