L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 31 luglio al 7 agosto

ARIETE: Tante faccende da sbrigare e tanta voglia di pisolare…Questo è lo stato d’animo di chi ha avuto un’annata tosta o è tuttora alle prese con elementi da strapazzo o problemini permanenti. Però buttate il malumore alle ortiche e andate via dalle solite solfe e dagli stolti… Chi è già in panciolle preventivi degli intoppi, dei temporali o sbalzi di temperatura. Occhio inoltre a quell’impulsività che, già, nel passato ha compromesso rapporti e serenità. Soldini da recuperare.

TORO: Negli slanci generosi, e leggermente ingenui, rischiate di accordare fiducia a chi non la merita… Scegliete dunque chi frequentare in base a sintonie profonde al fine di non restare di marmellata riguardo il contegno di chi sembrava così perfettino e corretto e poi sappiate che una persona ha un estremo bisogno della vostra presenza e di tante coccole da elargire sia con i fatti che con le parole. Occhio alle correnti d’aria: potrebbero favorire infreddature o mal di schiena!

GEMELLI: Avrete parecchie frecce al vostro arco: sappiate usarle saggiamente cominciando a distinguere la sincerità dall’impostura ed evitando di credere a pettegolezzi preposti unicamente a sminuire chi conoscete da tempo… Poi mollate il tiro, pensate alla pace amorosa e familiare, mettete dei numeri al Lotto, librate verso le mete aspirate, state attenti alle infinocchiate, variate look e valorizzatevi! Un amoretto darò filo da torcere ma varrà la pena lottare in nome di questo ideale.

CANCRO: Si staglia all’orizzonte un’estate differente dalle antecedenti causa impedimenti o modifiche di programmi ed intenti ma non pensateci e centellinate le adiacenti giornate infischiandovene altamente di chiunque palesi un’indifferenza tale dallo sconcertare ogni essere normale… Una deliziosa personcina invece vi sarà di aiuto e conforto ma nel contempo allontanate dalla cerchia una biforcuta viperetta… Qualcuno di voi rivedrà un soggetto legato al passato.

LEONE: Malgrado la pigrizia mentale appanni le idee fatevi egualmente promotori di qualche iniziativa, frequentate allegre combriccole, non lasciatevi sopraffare da cupi pensieri, e concedevi un break ai monti o al mare. Un neo è costituito da un corruccio familiare e da un incerto affare su cui riflettere al fine di scansare bidonate. Dovrete altresì sopportare una persona soporifera, sciocca o antipatica riscattandovi però in un mirabile week end. Il compleanno, quest’anno, sarà assai peculiare.

VERGINE: Va un po’ meglio e non vi potete lamentare riguardo ad un settore che sta per ingranare. Per posteriori versi miele, fiele e peperoncino insaporiranno la minestra degli affetti portando gli innamorati o i conviventi a bofonchiare e gli adolescenti o le donzelle a mettere dei paletti con chi sembrava così carino pero poi palesarsi un disastrino… Sbalzi pressori dovuti alla calura: cercate di bere tanto, specie se i reni tribolano a funzionare e sabato o domenica andate al freschetto…

BILANCIA: Rammarichi e rimpianti non servono a far progredire: quindi, se certi di un’azione, un cambiamento, una metamorfosi, adoperatevi al massimo al fine di dare una svolta alla vita ma senza voltarvi indietro dove, sicuramente, trovereste chi tenterebbe di influenzarvi o trattenervi. Parlate altresì chiaramente ad un familiare o cooperatore tendente a travisare e poi evadete dalla consueta routine magari per mezzo di un viaggetto. Conoscenza interessante.

SCORPIONE: La settimana appare essere abbastanza impegnativa e non scevra di problemini sbucanti dal nulla oppure decisioni da pigliare, cali di tono, arrabbiature o appuntamenti da spostare e posticipare. Eppure il buon Giove permetterò di vedere andare ogni pedina al suo posto… Un ritrovo, una gitarella, quattro chiacchiere o il supporto di una persona positiva solleveranno il morale mentre al varco vi attende un week end anomalo o speciale. Propensione alle infiammazioni.

SAGITTARIO: Non sarà facile accettare questo periodo altalenante in cui l’energia e l’intraprendenza sembrano assopirsi e così, tra alti e bassi, vi barcamenerete confidando in momenti migliori: difatti sarete piuttosto corrucciati e demoralizzati per motivi di salute, amore, lavoro, famiglia o ma suvvia, pigliate la vita con filosofia e cercate di assaporare questi giorni di calda estate poi a fine agosto penserete al resto. In compenso vi caverete uno sfizietto o lenirete un acciacco.

CAPRICORNO: Battendo la fiacca abbisognereste di staccare la spina quindi, se fattibile, regalatevi una vacanzina malgrado nei prossimi giorni siate talmente presi dal non riuscire a rilassarvi neppure un attimino esplodendo in liberatori scatti d’ira o cercando, invano, di far ragionare un soggetto che non vuol vedere oltre il proprio naso. Serate allegrotte o inviti da accettare sapendovi però contenere nel mangiare! Se un disturbo persiste consultate un medico senza seguitare a rimandare.

ACQUARIO: Lucente e stupefacente questa Luna che il 3 agosto si fa bella piena nella vostra costellazione! Approfittatene per sistemare faccende stanti a cuore, combinare qualcosina di veramente carino, cavarvi un tarlo o un pallino, farvi avanti nella tortuosa via, reclamare ragioni e rispetto, credere e sperare in un miglioramento sul fronte generale. Poiché la prudenza non va in vacanza siate molto accorti in tutto e fidatevi di pochi. Serate incantate per giovani innamorati.

PESCI: Emotivi, ansiosi, nervosi, tenderete a commettere errori, gaffe, smarrire oggetti e testolina, scordare scadenze o ricorrenze, andando nel pallone quantunque di punto in bianco qualcosa vi mettesse in agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste vi rallegrerà mentre sul fronte privato aspettatevi una novità! Sulla strada niente imprudenze onde scagionare un inconveniente. Abbondate in pesce, frutta, verdura, sorvegliate la pressione e badate a non strafare…