Salvini ad Albenga per ricordare la "guerriera" Rosy Guarnieri (FOTO e VIDEO)

Oggi pomeriggio, a partire dalle 17, il segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato ad Albenga: la prima tappa si è svolta in piazza San Francesco, dove i sostenitori del Carroccio hanno affidato al loro "Capitano" l'incombenza di tagliare il nastro della nuova sede cittadina e point elettorale in vista della tornata di settembre.

La sede è stata intitolata a Rosy Guarnieri, la "guerriera" che fu anche sindaco di Albenga e che fu portata via da un brutto male proprio nelle ore in cui veniva eletta in Parlamento.

Al termine della cerimonia, Matteo Salvini è stato condotto dai vertici locali del partito in visita alle aziende agricole e vitivinicole che rappresentano un'importante ossatura per l'economia della Piana Ingauna e di tutto il comprensorio.

La tappa albenganese è stata inserita in una "due giorni" che vedrà l'ex ministro degli interni e vicepremier della passata legislatura in visita in Liguria, con incontri, oltre che ad Albenga, anche a Ventimiglia, a Genova, a Recco e a Sestri Ponente.

L'intervento di Matteo Salvini sul palco allestito ad Albenga :

Intervista a Matteo Salvini, leader della Lega :