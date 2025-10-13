Savona, in arrivo la nave ONG "Humanity 1" con 45 migranti a bordo

Nella mattinata di domani, martedì 14 ottobre, è previsto l’arrivo al porto di Savona della nave ONG Humanity 1, salvo eventuali variazioni legate a esigenze tecniche di navigazione o alle condizioni del mare.

A bordo dell’imbarcazione si trovano 45 migranti provenienti dalla rotta mediterranea, tra cui 8 minori stranieri non accompagnati. Tutte le persone verranno accolte e ospitate in strutture distribuite sul territorio regionale.

Lo scorso giugno e agosto due navi erano sbarcate nel porto del capoluogo. Dalla "Ocean Viking" erano sbarcati il 22 giugno 73 profughi, per la maggior parte provenienti dal Bangladesh e altri da Egitto, Sudan e Nepal, di cui una decina di ragazzi minori non accompagnati.

La "Life support" di Emergency invece il 10 agosto trasportava 146 naufraghi, di cui 20 minori non accompagnati, e 4 donne adulte, di cui una incinta.

Non era mancato un comitato di accoglienza composto da un gruppo di cittadini.