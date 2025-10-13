 / Attualità

Finale, verso la riapertura l'Aurelia dopo mesi di semaforo a Capo San Donato: il doppio senso dal 26 ottobre

Le lavorazioni per riaprire una corsia verranno condotte nella nottate del 25, con la strada che resterà chiusa

Da domenica 26 ottobre l’Aurelia a Finale Ligure, nel tratto di Capo San Donato, dovrebbe tornare percorribile a doppio senso di marcia dopo oltre otto mesi di senso unico alternato istituito a seguito dello smottamento avvenuto lo scorso febbraio. 

Questo quanto trapelato, in attesa di comunicazioni ufficiali, dall’incontro che il Comune ha avuto nella mattinata odierna con Anas, l’ente gestore della strada, assieme al quale si sono finora coordinate le lavorazioni.

L’intervento ha previsto la realizzazione di un bypass provvisorio che sarà ora utilizzato insieme alla corsia parallela precedentemente occupata dal cantiere, consentendo la riapertura completa della circolazione.

Le operazioni di spostamento dei blocchi di delimitazione saranno eseguite nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, durante la quale la statale resterà chiusa per alcune ore.

I lavori di consolidamento del versante proseguiranno comunque nei prossimi mesi secondo il programma. Un’opera che comprende la costruzione di cordoli e muri di sostegno su micropali e tiranti, il completamento del sistema di drenaggio e le varie opere di finitura.

