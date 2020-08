Settimana di riaperture sulle strade provinciali: quasi terminati i lavori a Ca' de Ferré e sulla 542 a Stella

Sarà una seconda parte di settimana di aperture per le strade provinciali coinvolte lo scorso novembre dall'imponente ondata di maltempo che ha sconvolto la viabilità del savonese.

Tra giovedì e venerdì, una volta terminati i controlli da parte del personale degli uffici competenti di Palazzo Nervi, tornerà percorribile la strada di via Cimavalle tra il Santuario e Montenotte in località Ca' de Ferré. Una frana aveva travolto la sede stradale spazzando via il muro di sostegno e la frazione, ormai disabitata. Il muro e la sede stradale sono stati ripristinati.