"Vado, Prima", inaugurato il point elettorale. Candidato Gilardi: "Nostro impegno confrontarci sui temi"

Questa mattina è stato inaugurato in via XI Febbraio 12, il point elettorale della lista “Vado, Prima” con il candidato sindaco Fabio Gilardi.

La squadra e il programma elettorale verranno presentati la prossima settimana.

"Grazie innanzitutto per la condivisione a tutto il mio gruppo, in questi mesi abbiamo lavorato parecchio per cercare di consolidare una posizione di continuità e di rinnovamento. Nella prossima squadra ci saranno giovani che si affacciano la prima volta in questa esperienza ma che rappresentano già associazioni e gruppi di persone strutturate nella nostra comunità - ha detto il candidato Gilardi - La nostra avventura è partita qualche mese fa e cerca di coinvolgere tutti i settori di Vado che siano imprese, cittadini, associazioni e gruppi di famiglie. Io credo che la nostra comunità abbia bisogno davvero di una grande forza per superare quelli che sono gli ostacoli di una una rigenerazione, di una sfida che sia la transizione ecologica, energetica la riqualificazione urbana, la promozione del territorio ma anche i servizi. Il nostro welfare è molto delicato e molto forte è il nostro impegno per assicurare a tutti i cittadini che il Comune, le amministrazioni sono vicine a loro anche nei momenti difficili".

"Quindi sarà una rigenerazione dei servizi perché il mondo è cambiato dopo il Covid, ci sono servizi che vanno rigenerati, vanno migliorati ma soprattutto non bisogna lasciare indietro nessuno. Il nostro impegno principalmente sarà proprio questo oltre che accompagnare quella fase di sviluppo importante per la nostra provincia che deve comunque tenere conto della vivibilità, della compatibilità ambientale e saremo su questo molto ligi nel cercare di ottenere il miglior risultato possibile per la nostra comunità" puntualizza.

Un mese e mezzo ancora di campagna elettorale che vede in questo momento Gilardi senza ancora ufficialmente un avversario. Vivere Vado non ha ancora sciolto le riserve ma pare che nei prossimi giorni possa essere annunciato il nome del candidato.

"Io spero che ci sia un altro gruppo che si voglia candidare alla guida della nostra amministrazione per avere un confronto leale e trasparente. E' cresciuta la nostra comunità negli anni proprio per un confronto che debba essere costruttivo. Io non strumentalizzo, non voglio fare una campagna elettorale sulle persone ma sui temi. Voglio che davvero che ci possa essere un confronto" ha concluso Fabio Gilardi.

Le parole dei candidati consiglieri Mirella Oliveri e Fabio Falco