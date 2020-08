Impermeabilizzazione terrazzi: quando è il momento di farla

Qual è il momento migliore per procedere con l’impermeabilizzazione dei terrazzi? Questa domanda se la pongono tantissime persone alle prese con infiltrazioni d’acqua e problemi di muffe.

Quando si vive una condizione di questo tipo, è utile correre ai ripari quanto prima possibile. In questo modo si potrà riuscire a ripristinare l’ambiente sano di cui si ha bisogno per vivere bene e in sicurezza. Questo perché le infiltrazioni di acqua possono anche portare a dei danni strutturali all’abitazione.

Il momento giusto per l’impermeabilizzazione dei terrazzi

Se si devono andare a combattere infiltrazioni di acqua e muffe, è necessario attendere i mesi caldi. A meno che non ci si ritrovi costretti ad agire nell’immediato, sarà preferibile attendere la stagione estiva per fare questo tipo di lavoro.

Le basse temperature, il rischio di ripetute piogge e alti tassi di umidità possono inficiare il lavoro fatto e, quindi, ci si può ritrovare nella condizione di dover rifare tutto a causa della formazione di condensa o di bolle. Scegliere i periodi più asciutti è caldi è la soluzione migliore.

Occhio anche a individuare l’azienda specializzata in grado di offrire il miglior servizio. Questo significa che a monte ci deve essere un’analisi dell’offerta e una conoscenza di quello che è il servizio che si sta cercando. Quando si cerca un’azienda specializzata in impermeabilizzazione terrazzi è utile contattare Edil Rocchi che da anni è una garanzia nel settore.

Sarà necessario accertarsi della qualità dei materiali utilizzati, della capacità del team che dovrà prima fare un sopralluogo per individuare tutte le criticità per poi procedere all’impermeabilizzazione vera e propria. Solo in questo modo si avrà la certezza di un lavoro fatto ad arte.

Lo stesso discorso può essere fatto anche per l’impermeabilizzazione dei balconi che talvolta richiedono lo stesso trattamento dei terrazzi. Anche in questo caso è utile affidarsi a dei professionisti del settore.

Si sconsiglia caldamente il fai da te. Dato che si tratta di una riparazione del terrazzo o dei balconi in grado di inficiare finanche la struttura della casa stessa, è utile affidarsi a chi ha tutte le competenze in materia onde evitare rischi inutili.

Avere un terrazzo o dei balconi perfettamente impermeabilizzati permette di avere una casa sempre bella e sicura. Non bisognerebbe mai aspettare per fare un intervento di questo tipo sul proprio immobile, così che questo sia un luogo sicuro in cui vivere con la propria famiglia.