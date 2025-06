Intervento in via Briffi e recupero degli spazi sportivi dell’ex circolo ricreativo in piazza: dalla Regione oltre 350 mila euro a Tovo San Giacomo

Il presidente della Regione Marco Bucci ha annunciato i nuovi stanziamenti regionali nell’ambito del Fondo Strategico Regionale e della Rigenerazione urbana e tra i progetti finanziati figurano anche quelli presentati dal comune di Tovo San Giacomo.

"Attraverso il Fondo Strategico Regionale viene cofinanziato il ripristino e consolidamento di un tratto di via Briffi nell’ambito della realizzazione di una nuova area sosta realizzata in convenzione. L’importo assegnato è pari a oltre 103 mila euro - spiega il sindaco tovese Alessandro Oddo - Invece con i fondi della Rigenerazione Urbana viene assegnato a Tovo San Giacomo un finanziamento di 250 mila euro per il recupero degli spazi sportivi dell’ex circolo ricreativo in piazza. Il progetto complessivo di 275 mila euro , prevede la realizzazione di un campo di padel coperto, di una nuova area giochi/sportiva ed il recupero degli spogliatoi".

"Questi risultati non sono frutto di casualità, ma di un lavoro intenso e costante di tanti, dipendenti comunali e amministratori, magari non visibile e subito tangibile da molti, ma che è importante perché porta a presentare progetti ben realizzati, coerenti e previsti di opportuno cofinanziamento. Tale lavoro, fatto in condizioni talvolta non semplici (norme borboniche, poco personale e spesso impegnato su più fronti, con emergenze sempre dietro l’angolo e la quotidianità che incombe …) porta però spesso ad ottenere finanziamenti ed il plauso degli enti finanziatori - conclude Oddo - Le due opere saranno avviate entro l’anno".