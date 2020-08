L’ibrido dei sogni: Toyota CH-R

Nei prossimi anni sembra che il mondo dei motori subirà una vera e propria rivoluzione, rivolgendosi sempre più alle motorizzazione elettriche o ibride. Questo con grande vantaggio per l’mantiene, grazie alle diminuite emissioni di inquinanti nelle zone in cui circolano le autovetture. Chi desidera un’auto ibrida, ma anche un SUV sportivo e originale, può scegliere una Toyota CH-R. Pensata per chi viaggia a lungo, per chi ha una vita dinamica, si comporta benissimo anche con la famiglia tranquilla, grazie anche a un portabagagli generoso. L’ideale è trovare una CH-R Toyota usata, o a km zero.

Perché l’usato

Auto a km zero

Perfetta in ogni situazione

Non è un mistero la motivazione principale che porta molti italiani a prediligere le auto di seconda mano. Una concessionaria di auto usate a Bergamo e provincia si può permettere offerte che chi predilige il nuovo neppure riesce a sognare; si pensi infatti che un’auto, non appena esce dal concessionario, perde già dal 10 al 20% del suo valore di listino. Ecco allora che una Toyota CH-R usata, ma ben tenuta e con baso chilometraggio, è un’auto poco costosa, che mantiene tutti i vantaggi della vettura nuova. Tra le proposte disponibili ci sono anche vetture a km zero, ossia già immatricolate ma mai usate; tutti i vantaggi di un’auto ibrida a un prezzo veramente scontato, fino a oltre il 10% del prezzo di listino.

Perché acquistare una Toyota CH-R

Il SUV trendy

Piace anche ai giovani

Colori brillanti, una carrozzeria grintosa e sportiva, un SUV che mantiene le misure di un crossover e in più un motore ibrido e il cambio automatico. Non si può chiedere di più a un’auto offerta a un prezzo non elevatissimo e adatta anche aio giovani. La Toyota CH-R convince per vari motivi, dall’estetica, che fa ovviamente la sua parte, fino agli allestimenti e alle meccaniche interne. Il motore ibrido Toyota è del resto tra i più diffusi, anche nel nostro Paese, perché è affidabile e piacevole da guidare; pur trattandosi di un’auto fatta per consumare meno e per inquinare meno, di fatto stiamo parlando di una vettura che mantiene il suo spirito sportivo e piace soprattutto su strada. Non solo sui lunghi viaggi, ma anche nell’uso quotidiano, e di certo il cambio automatico fa la sua parte nei tratti di coda cittadina.

Gli italiani amano l’usato

Una scelta anche post covid-19

Un mercato trainante

Da vari anni il mercato dell’auto mostra qualche piccolo problema. Se non fosse per il mondo dell’usato, che coinvolge un numero crescente di persone tra coloro che desiderando cambiare l’auto. Anche in questa fase post covid-19 le cose non sembrano diverse dagli anni scorsi, anzi; proprio ora il mercato dell’usato sta aiutando l’automotive, portando a un buon numero di scambi. Del resto chi non vorrebbe spendere meno per scegliere l’auto che desidera, senza dover rinunciare alll’allestimento particolare o al modello che decisamente ama. Per questo ci si rivolge all’usato, vetture che hanno al massimo 3-5 anni, ancora perfette sotto tutti i punti di vista, per altro garantite almeno per 12 mesi. Da ricordare che il motore elettrico della CH-R è garantito 10 anni, anche dopo il cambio di proprietario.