13000 indirizzi Bitcoin hanno più di $ 1 milione

Da quando Bitcoin (BTC) è stato introdotto nel mercato finanziario fino ad oggi, una domanda ha sempre sconcertato tutti gli investitori: il numero di persone che sono milionari e miliardari a causa della criptovaluta. Bene, il numero effettivo di persone che potrebbero essere super ricche non è ancora noto o potrebbe non essere mai conosciuto, ma alcuni dati sono certamente lì per quanto riguarda i milionari. Esistono oltre 13.000 indirizzi Bitcoin (BTC) che superano i $ 1 milione, come indicato dalle informazioni di Bitcoin Profit App . Come riportato qui, questi sono solo gli indirizzi BTC e il numero esatto di persone non è ancora molto chiaro. Tuttavia, ci sono alcuni fatti interessanti riguardanti questi dati che devono essere condivisi anche qui.

Un milionario Bitcoin avrà almeno 107 BTC - Ai costi attuali, ci vogliono circa 107 BTC affinché un indirizzo diventi un milionario in dollari. Poiché questa misurazione è collegata al costo in dollari di Bitcoin, può, in generale, fluttuare in larga misura. Per la correlazione di questi dati, il numero di indirizzi che hanno un minimo di 100 BTC gode di una volatilità molto ridotta. Pertanto, ciò che significa anche è che solo sette BTC possono aumentare la volatilità di Bitcoin in larga misura.







Ma questo non era il caso precedente quando fu introdotto Bitcoin. Ad essere onesti, nessuno avrebbe mai immaginato che la criptovaluta sarebbe cresciuta così costantemente. Gli investitori inizialmente ottimisti potrebbero aver investito una grande fortuna in quel momento, il che potrebbe aver apprezzato negli anni perché, ai suoi prezzi attuali, può essere impensabile investire una somma così grande.







Indirizzi ricchi di BTC - Possiamo vedere che il numero di indirizzi con importi superiori a $ 1 milione ha raggiunto un livello record durante la corsa al rialzo del 2017. Allo stesso tempo, gli indirizzi con 100 BTC sono rimasti in gran parte inalterati. Può essere solo una manciata di indicatori in Bitcoin che ha mostrato una varianza minima nel corso degli anni in cui la criptovaluta è stata sul mercato. Pertanto, indirizzi oltre $ 1 milione sono quelli che guidano il pacchetto in tutte le sfere del mercato Bitcoin.

Un'altra possibile spiegazione è che una parte di questi indirizzi è vincolata da vari elementi come i proprietari e gli scambi. Potrebbe non piacere vagare da una distribuzione strategica pianificata del loro Bitcoin, ed è per questo che i numeri enormi rimangono intatti per periodi così lunghi. Va anche notato qui che ci sono più di un milione di Bitcoin, probabilmente estratti dal fondatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Queste monete non si sono mosse da più di dieci anni. Tuttavia, il numero di persone ad essi associate non è ancora noto.

Il numero esatto di milionari Bitcoin - È sempre stata una questione di intense speculazioni sul numero esatto di milionari Bitcoin che sono presenti nel sistema. In realtà, nessuno ha la minima idea di questo numero. Per scoprire il numero esatto, il numero di persone o entità che controllano queste 13.290 posizioni è molto importante perché c'è tutto il pescato! Questo numero potrebbe ipoteticamente trovarsi ovunque nell'intervallo tra 1 e 13.290.







Nonostante sia possibile applicare l'euristica delle indagini agli indirizzi e agli scambi di Bitcoin per limitare questo numero in modo equo, nessun indice informativo completo è al momento accessibile. Ma non è che nel prossimo futuro potremmo ancora non saperlo. Ci sono alcune buone possibilità per arrivare a questo numero, anche se non completamente ma molto vicino a quello esatto.







Una cosa che emerge da questa discussione è che possedere Bitcoin può essere una sorta di scommessa, e molti investitori là fuori hanno preso questo rischio inizialmente. Questi investitori possono assumere la forma di individui o organizzazioni. Ma in entrambi i casi, c'era sempre un alto elemento di rischio che prendevano, e la scommessa ha pagato molto bene come possiamo vedere oggi. Inoltre, molti nuovi milionari possono anche venire alla ribalta man mano che BTC matura con il tempo perché gli indirizzi che possiedono più di 100 BTC hanno una reale possibilità di diventare milionari. Inoltre, può succedere non appena entro un anno a causa della promessa che la valuta virtuale viene visualizzata al momento.