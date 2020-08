Aggredisce una ragazza in pieno centro a Finale Ligure: fermato dagli agenti di Polizia Locale

Questa mattina la Polizia Locale di Finale Ligure è intervenuta per una presunta aggressione subita da una ragazza in pieno centro.

Assunta una descrizione del responsabile, le pattuglie si sono messe alla ricerca del soggetto, trovando non molto distante una figura che rispondeva ai criteri di ricerca.

Invitato dal personale di polizia a fornire i propri documenti, l'individuo iniziava a opporre una crescente resistenza, cercando di allontanarsi dal luogo.

La situazione rischiava di complicarsi quando l'uomo, benchè intimato dagli agenti di fermarsi ed esibire i documenti, cercava di eludere il controllo, fino al punto da costringere la Polizia Locale a bloccarlo a terra ammanettandolo.

Data la concitazione del momento l'individuo è stato temporaneamente portato all'interno della limitrofa caserma dei carabinieri di Finale, prima di essere trasferito presso la Polizia Locale di Albenga per essere sottoposto alla procedura di identificazione, essendo risultato privo di documenti di identità.

La mattinata di D.M., cittadino straniero di 30 anni, si è dunque conclusa con una denuncia a piede libero per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere.

E' inoltre al vaglio della Polizia Locale le regolarità della permanenza sul territorio dello Stato Italiano di D.M.

Proseguono anche le indagini in ordine alla presunta aggressione subita dalla ragazza.