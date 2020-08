Ad Albisola Superiore il Parco dell'Accoglienza si anima col laboratorio "Animali RiCreati"

A volte basta veramente poco, giusto un briciolo di fantasia, per divertirsi e dar vita a nuove creature".

E' quello che succederà venerdì 21 agosto dalle 17.30 al Parco dell'Accoglienza di Albisola Superiore dove, con un telo da stendere sull'erba e al fresco degli alberi, tutti i bambini potranno divertirsi con il Centro di Educazione Ambientale "Riviera del Beigua" a "ricreare" il loro animale preferito partendo da materiali di scarto pronti, tra le mani dei bambini, a trasformarsi in originali e curiosi animali reali o di fantasia.

Si tratta di un laboratorio a numero chiuso e gratuito, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, dove i giovani partecipanti, muniti di mascherine e penna, dovranno essere accompagnati da un adulto. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per lo svolgimento dell’attività. Naturalmente, al termine ognuno potrà portare via con sé quanto realizzato.

Il Parco dell’Accoglienza è una bellissima area verde in città, realizzata nella primavera 2019 e nata da un progetto che è il risultato della sinergia fra il Comune di Albisola Superiore, con il progetto SPRAR, oggi SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), l’Istituto Missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Gesù e Arcimedia. Il progetto di recupero ed apertura al pubblico del parco si è inserito nel percorso, avviato da tempo dal Comune di Albisola Superiore, di ripristino e valorizzazione della rete sentieristica, portato avanti in collaborazione con le scuole, l’AIB Protezione Civile e con il progetto SPRAR, che annovera fra gli obiettivi l’accoglienza integrata e la condivisione attiva e partecipata della cittadinanza e delle sue associazioni di volontariato, rispetto a tutte le iniziative ed i servizi svolti dai beneficiari del progetto. Il Parco è aperto tutti i giorni, fino alla fine dell’estate, dalle ore 8 alle ore 20.

A partire da Giovedì 30 luglio al parco è presente il percorso sensoriale “A piedi nudi nel Parco”: un sentiero da percorrere senza scarpe, per scoprire tutte le sensazioni che si provano a camminare a piedi scalzi su diverse superfici, tutte naturali, dal prato all’inglese al terriccio, dalla corteccia ai tronchi di acacia in sezione circolare, e poi sabbia, ciottoli, piante aromatiche… Il percorso, ideato e realizzato pensando ad un'esperienza di contatto diretto con la natura, può coinvolgere tutti i sensi e le nostre capacità percettive, creando stupore e coinvolgimento, non soltanto nei bambini. All’interno del Parco dell’Accoglienza, che è già un’oasi di pace a due passi dal centro, un percorso in cui riscoprire tutti e cinque i sensi, l’amore e il rispetto per la natura, il gioco sperimentale ed il divertimento. Che effetto farà camminare sulla corteccia di legno ammirando il cielo blu, oppure sedersi sui ciottoli bianchi al canto degli uccellini, o ancora mettere mani e piedi fra rosmarino e timo e sentirne tutto il profumo?