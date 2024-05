Mercoledì 22 maggio Savona festeggia Santa Rita con una riorganizzazione della fiera dovuta alla riduzione dei banchi

E' un appuntamento caro ai savonesi e che fa parte della trazione religiosa della città e atteso anche per la fiera che animerà il quartiere dell'Oltreletimbro e che prende il nome dalla Santa.Alla Fiera di Santa Rita i banchi previsti saranno 44 (da 83 degli anni passati), di cui 38 appartenenti alla categorie alimentari e non alimentari più un posteggio riservato a disabili, 4 appartenenti alla categoria non alimentare-fiori, e uno appartenente alla categoria “produttori”.

L'area interessata sarà piazza Consolazione, via Collodi sino all'incrocio con via Serao, via Tasso lato dehors, via De Amicis tra piazza della Consolazione e l'incrocio con via Tasso.

Il restante tratto di via De Amicis sarà per stalli a regime provvisorio e in via Aleardi potranno trovare collocazione iniziative o allestimenti dedicati alle realtà associazionistiche. Nella chiesa di piazza della Consolazione dalle 8 alle 18 si svolgerà la tradizionale benedizione delle rose, a cura dei diaconi, mentre alle 11 e alle 18 saranno celebrate le Messe.L’Arciconfraternita della Santissima Trinità animerà i momenti di preghiera con la meditazione del Rosario e alle 12 si reciterà la supplica a santa Rita. Dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 15 alle 17.30 sarà disponibile un sacerdote per le confessioni."Passata dal 2015 agli ortodossi, la Chiesa Nostra Signora della Consolazione e Santa Rita tornerà infatti per un giorno al culto dell'"avvocata dei casi disperati".

L'Arciconfraternita della Santissima Trinità, che ebbe per anni lì la sua sede, guiderà le preghiere e con un’offerta donerà le rose da benedire - dicono dalla Diocesi di Savona-Noli - Le porte della chiesa apriranno alle ore 8 e la benedizione delle rose avverrà a rotazione durante tutta la giornata fino alle 19. Dalle 9 alle 10 sarà possibile ricevere il sacramento della penitenza (confessione).

Alle ore 10:30 e alle 16 sarà celebrata la messa. A mezzogiorno si reciterà la Supplica a santa Rita. Inoltre sarà possibile baciare la reliquia custodita in chiesa"."Come di consueto la zona si animerà con bancarelle di ogni tipo. Nell'ambito della ricorrenza il Comitato Quartiere Oltreletimbro prosegue il ciclo di eventi "OltreFest".

Martedì 21 maggio alle ore 15 nella Chiesa Santa Rita gli allievi della Scuola Guidobono si esibiranno in un concerto. Alle 21 nel salone della vicina mensa della Caritas, in via Edmondo De Amicis 4, Teatro 21 e Teatro Viaggiante proporranno lo spettacolo "T.O. The Old Man". Nella giornata del 22 maggio l'associazione La Famiglia Mirabella invita a partecipare ad un flash mob itinerante da piazza delle Nazioni alla mensa.

Alle ore 18 ancora nel salone della mensa il professor Santino Nastasi terrà la conferenza sul tema "Quando le rose incontrano l'arte. Il ruolo e i significati delle rose nella storia dell'uomo", a cura dell’associazione La Rosiera. Gli ingressi saranno ad offerta libera per sostenere le attività del comitato" continuano dalla Diocesi.

TPL Linea comunica che, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “Fiera di S. Rita” nel Comune di Savona, per tutta la giornata di mercoledì 22 maggio 2024 sarà chiusa al traffico veicolare via Collodi in Comune di Savona, nel tratto compreso tra corso Ricci e via Serao.

In conseguenza di quanto sopra: gli autobus della linea 2/, giunti sul ponte di via Luigi Corsi svolteranno a sinistra in corso Viglienzoni, corso Tardy e Benech, via Giuseppe Giusti e quindi riprenderanno il regolare percorso; le linee 58 e 61 (che a seguito delle variazioni di percorso normalmente transitano in via Collodi), dopo il ponte di via Luigi Corsi svolteranno a sinistra in corso Viglienzoni, corso Tardy e Benech, via Pirandello e quindi riprenderanno il regolare percorso.