Ilaria Pininfarina: "Alassio sempre peggio, destinata a perdere se non punta sul turismo di qualità"

Si moltiplicano le voci del malcontento ad Alassio, fra residenti e turisti, che lamentano, oltre ai problemi di sicurezza che sono venuti alla ribalta quest'estate, lo stato di incuria e di degrado di molte aree cittadine. E tra gli strali più appuntiti ci sono quelli che arrivano da un nome legato ad una famiglia pioniera dell'estetica made in Italy e coincidono con critiche pesanti, peraltro formulate da chi conosce bene la storia della Baia del Sole e coglie il percepito che di questa zona del Ponente si diffonde in Italia e non solo.

"Una bella signora, ma veramente mal vestita". Non calza più la nomea di paradiso del turismo ligure e italiano conquistata nei ruggenti anni del dopoguerra da Alassio secondo Ilaria Chionetti Pininfarina, giornalista e scrittrice, affezionata turista e da sempre frequentatrice della città del Muretto.

Un angolo di città che ora rischia sempre più di diventare unico baluardo dei bei tempi che furono, in una località rivierasca che negli ultimi anni è sempre più al centro delle cronache quotidiane. Degrado, sporcizia, piccola criminalità e un litorale ben lontano dai fasti estivi, e non, dei tempi andati sono ormai all'ordine del giorno e descritti in una intensa attività social dalla scrittrice.

"E' una città importante per il turismo ligure, a me che sono cresciuta qui e ci passo diversi mesi dell'anno spiace constatare la mala gestione degli ultimi anni, dove si fanno sempre tante parole, ma ogni anno è sempre peggio e lavori di riqualificazione se ne vedono sempre meno" è l'affondo di Ilaria Pininfarina, intervistata da Savonanews, che con la storica famiglia di designer automobilistici possiede alcune proprietà nell'alassino.

I post hanno fatto incetta di rassegnate approvazioni, ma hanno scatenato anche qualche commento non proprio bonario nei confronti dell'autrice, invitata a cambiare residenza per le vacanze: "C'è un po' di arroganza e ottusità in questo sentirsi dire 'non ti piace, cambia aria'. Ho una casa, pago le tasse e non mi voglio accontentare - spiega Pininfarina - Non sono solo io da turista a notare questo declino; anche persone che vivono Alassio, negozianti e ristoratori lamentano la situazione. Ma il mio post vuole essere costruttivo, mi batto per cambiare le cose e spero che, mettendole in risalto, ciò che ora non va possa essere preso in carico e risolto".

La scrittrice e giornalista continua a documentare con scatti fotografici gli angoli deteriorati o consegnati all'abbandono della cittadina balneare.

In attesa di un'inversione della rotta intanto, le cose quest'anno paiono anche peggiorate: "Capisco che siano tempi complicati - prosegue la scrittrice - ma vorrei anche rispondere a chi dice che si sta facendo il possibile: io questo non lo noto da nessuna parte, anche solo nel cercare di far rispettare le norme anti contagio o nel raccogliere l'immondizia a orari più consoni, per non parlare poi della situazione spiagge e del 'porto fantasma' dov'è stato chiuso anche l'ultimo bar".

Eppure uno strumento a portata di mano ci sarebbe per Ilaria Pininfarina, quello del ritorno alla vocazione naturale e storica della cittadina: "Alassio deve puntare sul turismo di qualità, che non deve essere per forza di élite ma comunque legato all'arte, alle mostre, fino ad arrivare a quello eno-gastronomico, e lo deve fare 365 giorni l'anno, non solo durante le festività".