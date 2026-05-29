Ad Alassio il concerto solidale con “Gente in Comune”, la Band dei Sindaci d’Italia

Lunedì 1° giugno alle ore 21 appuntamento ad Alassio, in Piazza della Libertà, con il concerto di “Gente in Comune – la Band dei Sindaci d’Italia”, che proporrà un repertorio di grandi canzoni capaci di attraversare epoche e generazioni: brani senza tempo che raccontano valori universali come solidarietà, speranza, partecipazione, impegno civile e sottolineano l'importanza della musica come strumento di incontro, riflessione e condivisione.

L’evento, organizzato dall'Associazione “Gente in Comune”, è promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio e gode dei patrocini dell'Associazione Nazionale Comuni d’Italia, di Anci Liguria e Anci Lombardia. Sarà a ingresso libero e avrà una finalità solidale a favore dell’Associazione Bastapoco ODV, da sempre impegnata sul territorio nell’aiuto a chi soffre. “Gente in Comune”, associazione senza scopo di lucro, promuove, infatti, iniziative e concerti finalizzati a sostenere progetti di solidarietà e a raccogliere fondi in occasione di calamità e emergenze in tutta Italia.

Si tratta di una formazione unica nel suo genere: composta da amministratori locali dell’ovest milanese e da maestri musicisti, la band unisce l’impegno istituzionale alla passione per la musica, portando da anni spettacoli nelle piazze, nei teatri, nelle comunità di accoglienza e negli ospedali.

Nel corso della sua attività, “Gente in Comune” ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui il patrocinio di ANCI Nazionale e ANCI Lombardia, la Medaglia della Presidenza della Repubblica nel 2011 in occasione di una raccolta fondi solidale e, nel 2014, il prestigioso Premio Isimbardi, conferito dalla Provincia di Milano per l’impegno culturale e sociale a favore delle comunità.