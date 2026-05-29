Albissola Marina inaugura il “Giardino della Legalità”: un omaggio a Emanuela Loi e alle vittime della mafia

Il “Giardino della Legalità”, inaugurato ad Albissola, conclude il percorso di riqualificazione della località Galaie avviato tre anni fa dall’amministrazione comunale e che ha portato anche all’intitolazione del nuovo viale a Emanuela Loi, prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio in un attentato mafioso.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione del Memorial Day 2026 promosso dal SAP – Sindacato Autonomo di Polizia – dedicato al ricordo delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Un momento particolarmente significativo per la comunità, volto a mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la difesa della legalità e della sicurezza collettiva.

Alla presenza delle massime autorità politiche e militari del territorio è stato ufficialmente presentato il nuovo “Giardino della Legalità”, uno spazio simbolico nato con l’obiettivo di sensibilizzare residenti e turisti sui valori del rispetto delle regole, della giustizia e dell’impegno civile.

Alla cerimonia hanno partecipato il Viceprefetto Vicario di Savona Alessandra Lazzari, il Questore Giuseppe Mariani, il Procuratore della Repubblica e i vertici provinciali del SAP, tra cui il Segretario Provinciale Aggiunto Roberto Vaira, promotore dell’iniziativa. Presenti anche numerose delegazioni delle Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Per la parte istituzionale erano presenti il vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria Roberto Arboscello e i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano. In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Albissola Marina hanno preso parte all’evento il sindaco Gianluca Nasuti, il vicesindaco Luigi Silvestro e le assessore Elisa Tomaghelli e Silvia Tremolati.

Alla manifestazione hanno inoltre partecipato i Vigili del Fuoco, l’assessora del Comune di Savona Barbara Pasquali, delegazioni dell’ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia –, dell’ANPI sezione di Albissola, della Croce d’Oro e degli Alpini delle Albisole.