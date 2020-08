Varigotti: la Guardia Costiera sanziona diversi diportisti per navigazione sotto costa

Prosegue senza sosta l’attività “Mare Sicuro 2020” della Guardia Costiera savonese, sia lungo la fascia costiera che nelle acque marittime del litorale ed anche nel corso della corrente giornata, in seguito a segnalazioni telefoniche pervenute alla Sala Operativa, sono state eseguiti i controlli sul rispetto del divieto di navigazione ed ancoraggio nella fascia costiera destinata prevalentemente alla balneazione.

Nell’ambito dell’attività giornaliera, il battello pneumatico GC B38 ha sanzionato vari diportisti nella zona di Varigotti e nella Baia dei Saraceni per violazione dell’Ordinanza n. 95/2020 della capitaneria di Porto di Savona, che disciplina la materia e stabilisce che durante la stagione balneare è vietato la l’ormeggio e la navigazione a motore e vela di qualsiasi unità navale entro i 200 metri dalle spiagge e dalle strutture balneari ed entro i 100 metri dalle scogliere. Le unità sanzionate dai militari stazionavano a circa 50 metri dalla costa. Ai relativi diportisti è stata elevata una sanzione amministrativa di 344 euro .

La Capitaneria di Porto – Guardia costiera – di Savona continuerà, anche nei prossimi giorni e fino al termine della corrente stagione balneare a vigilare con tutti i mezzi disponibili sul rispetto del divieto di navigazione nella fascia di mare destinata alla balneazione per scongiurare l’eventualità che illecite condotte possano mettere a repentaglio la sicurezza marittima e la pubblica incolumità.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni informazione inerente le Ordinanze in vigore è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it e che, per segnalare le emergenze in mare, è attivo 24 ore su 24 il Numero Blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’Ufficio della Guardia Costiera più vicino.