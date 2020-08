Agenda elettorale: partono da frazione Moglio di Alassio gli incontri di Jan Casella sul territorio

Domani sera, venerdì 21 agosto, Jan Casella aprirà la campagna elettorale nei giardini della Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza” di Moglio ad Alassio. Alle 21, il candidato della Lista Sansa Presidente saluterà amici e sostenitori a un mese dalle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

“Sarà il luogo giusto per salutarci, per condividere idee, valori e un bicchiere di vino, nel pieno rispetto delle regole per la tutela della nostra salute e di chi ci sta intorno”, ricorda Casella, il consigliere più votato alle ultime elezioni comunali di Alassio con 447 preferenze personali.