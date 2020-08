Finale, code e assembramenti per entrare in spiaggia. La minoranza: "Organizzazione del caos"

"Ricordiamo ancora i piagnistei di alcuni consiglieri di maggioranza, su quanto fossimo noiosi a criticare sempre tutto - proseguono dalla minoranza - Ebbene, questa è l’organizzazione delle spiagge libere 2020: alcuni tratti di litorale chiuso, favorendo così l’assembramento in altri punti; volontari e minorenni a controllo dei tratti aperti, con non pochi dubbi sulla legittimità di questo impiego; gestione di alcuni tratti di spiaggia libera da parte di stabilimenti privati, con evidente disparità di trattamento verso quelli che non hanno la fortuna di confinare con tratti liberi e, inoltre, riducendo la porzione di litorale non a pagamento disponibile; accessi alla Spiaggia del Malpasso regolati in modo tale da poter rappresentare l’immagine alla voce 'assembramento' sul vocabolario, quando alcune ragazze finalesi avevano ideato una app per la gestione delle prenotazioni che abbiamo fieramente snobbato; tendopoli continue nelle spiagge libere del Castelletto e del Molo".