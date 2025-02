Tpl Linea, incontro Comune di Savona, Provincia e sindacati: verrà convocato il cda

Un incontro in Comune a Savona tra il sindaco Marco Russo, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e le organizzazioni sindacali con al centro il piano industriale di Tpl Linea che rischiava di creare una frattura tra le stesse organizzazioni sindacali, i maggiori comuni soci e l'azienda ma che in serata ha visto trovare una sorta di intesa con la convocazione del cda.

“E’ stato un incontro franco, ma anche positivo e costruttivo, come sempre. Ho avuto modo di chiarire la posizione espressa dai soci relativamente alle linee di indirizzo contenute nel piano industriale che disegnano le importanti sfide che Tpl sta affrontando. Ho anche evidenziato i punti, sempre prospettati nel piano industriale, sui quali dovrà aprirsi un confronto costruttivo ovviamente con i soci (per esempio sulla revisione delle linee), ma anche con le parti sindacali (per esempio per tutte le questioni afferenti al personale)" ha detto il primo cittadino savonese.

"Questo significa che da ora in avanti i singoli temi dovranno essere affrontati in tavoli di approfondimento. Siamo consapevoli che al momento i rapporti tra azienda e sindacati sono molto tesi e, siccome per noi questo è un punto molto importante, si dovrà operare, ciascuno per la propria parte, per ricostituire il clima necessario per affrontare insieme le importanti sfide che Tpl ha di fronte” prosegue il Sindaco Russo.

"Oggi incontro tra le organizzazioni sindacali di TPL Line, Comune di Savona e Provincia. Espresse le preoccupazioni e il disaccordo di parte dei contenuti del piano industriale approvato dai soci proprietari: peggioramento delle condizioni lavorative, nessuna informazione sulla modifica delle linee e del servizio, incertezza sul piano finanziario per il rinnovo del parco mezzi - spiegano Sial Cobas e Filt Cigl - Il Sindaco ha preso atto della necessità di ristabilire le relazioni industriali tra le organizzazoni sindacali, la RSU e la rappresentanza Aziendale per arrivare a soluzioni condivise delle problematiche del trasporto pubblico. In serata è arrivata una convocazione del cda di TPL Linea per la rappresentanza sindacale. Resta molto forte la preoccupazione dei lavoratori".

"È stato un incontro interlocutorio però ad oggi la parte politica sta cercando di agevolare la distensione dei rapporti. Ci preoccupa molto il piano industriale perché non ci sono linee di indirizzo sulla tutela della contrattazione di secondo livello e normativa. Siamo in una fase transitoria e speriamo ci siano giuste trattative per addivenire ad un percorso perché il trasporto pubblico locale va rilanciato soprattutto per la parte dei lavoratori - il commento di Davide Baccino, Fit Cisl - Ci deve essere una condivisione, non è accettabile che a noi sia spiegato e acquisito cosi, ma dobbiamo far parte di questo percorso. Aspettiamo sviluppi dai prossimo incontri però il clima non è dei più sereni, tutto ciò ha creato preoccupazione e tensione nei lavoratori".

Diverse le criticità che sono state sollevate dai sindacati sul piano: dall'introduzione della compensazione degli straordinari passando per il superamento del vincolo 85:15 e l'adeguamento dei turni (prevista nel piano l'avvio di una trattativa con le organizzazioni sindacali per intervenire sul vincolo applicato nelle residenze di Cisano sul Neva e Savona per cui l'85% dei turni non può superare le 7 ore e mezza di nastro).

Crea perplessità anche la rimodulazione del servizio serale dopo le 21.00 attraverso la trasformazione di circa km 140mila/anno da servizio di linea a servizio a chiamata con la valutazione di un subaffidamento del servizio. Con una rimodulazione anche del costo delle tariffe dei biglietti.

Nelle infuocate assemblee dei lavoratori di Vado Ligure (in un parcheggio perché l'azienda non avrebbe prenotato la sala della Baia dei Pirati) e a Cisano i sindacati la settimana scorsa si erano divisi tra la richiesta di effettuare un passaggio di garanzia con il Comune di Savona e la Provincia, altri invece avrebbero voluto sedersi intorno ad un tavolo con l'azienda. Con la prima linea che però aveva prevalso per la maggioranza.