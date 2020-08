Fratelli d'Italia: il professor Massimo Nicolò nominato responsabile regionale della sanità in Liguria

Una nuova nomina in casa Fratelli d’Italia, una investitura “pesante” nel segno della competenza e della coerenza: il professore Massimo Nicolò diventa il responsabile regionale in materia di sanità.

“Con molto orgoglio annuncio la nomina – commenta il capogruppo al consiglio regionale Matteo Rosso – Massimo Nicolò è un valido professionista che comprende le tematiche e le esigenze della sanità tanto dal punto di vista del mondo sociosanitario, quanto da quello del paziente che deve essere sempre al centro della sanità ligure. La sua designazione è non solo preziosa per me, che ritrovo un amico ad aiutarmi, ma anche per i liguri che hanno oggi un serio e stimato medico che con la sua umanità e professionalità saprà apportare molto al mondo sanitario”.

Massimo Nicolò è professore associato e docente di malattie dell’apparato visivo. Responsabile Centro Retina e Maculopatie della Clinica Oculistica dell’Università di Genova DINOGMI Ospedale Policlinico San Martino, fa parte del comitato scientifico e del consiglio di amministrazione della Fondazione per la Macula onlus (info complete). È uno dei punti di riferimento internazionali nella maculopatia e nella cura dell’occhio: “Ringrazio Matteo per l’opportunità di contribuire alla crescita del mondo sanitario – dice il professor Nicolò –Continuerò ad impegnarmi per avere la miglior sanità possibile per i pazienti ed il personale”.