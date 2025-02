Ordigno danneggia la Sea Jewel: sommozzatori della Polizia al lavoro (FOTO)

Sono proseguiti in giornata gli accertamenti sullo scafo della nave petroliera Sea Jewel ormeggiata tra Savona e Vado, danneggiato, pare, da un'esplosione nella notte tra il 14 e il 15 febbraio.

La Sea Jewel, battente bandiera maltese, era già finita nel mirino di alcune inchieste giornalistiche sulle cosiddette "flotte ombra" della Russia, quelle petroliere che, con triangolazioni sospette attraverso Stati extra UE, aggirano le sanzioni per trasportare illegalmente greggio russo verso il mercato europeo. Secondo "Ukrainska Pravda", questa nave avrebbe più volte fatto scalo a Novorossijsk, il porto russo sul Mar Nero, per poi ripartire verso la Turchia e successivamente dirigersi in Europa. Secondo i giornalisti ucraini, avrebbe più volte fatto spola tra porti di Federazione Russa e Turchia. Una rotta simile a quella della Ursa Major, il tanker affondato nelle acque spagnole lo scorso Natale, un evento che oggi sembra acquisire nuovi significati.