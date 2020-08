Regionali 2020, Lorenza Giudice presenta la propria candidatura con Cambiamo: "Un impegno a fianco del mondo che produce"

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali per la candidata nella lista “Cambiamo” con Toti, Lorenza Giudice.

Il “battesimo” ufficiale ieri, nella Casa delle Imprese Confcommercio dove il Presidente Giovanni Toti ha incontrato alcuni esponenti e rappresentanti del mondo economico e produttivo. L'occasione di un incontro che sottolinea l'attenzione verso questo comparto fondamentale per la ripresa economica e per dare sempre maggiore attenzione alle categorie economiche.

Così Lorenza commenta la sua presentazione ufficiale: “Voglio ringraziare Vincenzo Bertino (presidente Concommercio Savona) per la presentazione della mia candidatura alle prossime elezioni regionali. Ho provato emozioni contrastanti quando ho realizzato di aver consegnato davvero la mia provvisoria sospensione dall'ente che rappresento insieme a tanti colleghi da oltre trent'anni. L'idea di ultimare un percorso così intenso per intraprenderne un altro, nella eventualità di un'elezione, mi riempie di orgoglio. E' con spirito di squadra e senso di appartenenza che ho accettato questa grande sfida".

"Chiedo quindi a tutto il mondo che produce, a tutte le imprese, a tutti i professionisti, a tutte le donne, alle persone che in me hanno sempre creduto, ma anche a chi non lo ha ancora fatto, di sostenere questo mondo in pericolo. Da parte mia io farò ogni passo per creare quel legame di fiducia, e mi rivolgo a Voi perchè mi conoscete e sapete che ci metterò il massimo impegno e determinazione andando fino in fondo”, conclude Lorenza Giudice.