Savona, mercoledì 26 agosto l'inaugurazione del point elettorale di Maria Zunato

Presentate ieri, a Genova, le liste provinciali dei candidati della Lega, alla presenza del Segretario Edoardo Rixi, si entra nel vivo della campagna elettorale: domani, mercoledì 26, a partire dalle ore 17,30, in corso Italia 65, si inaugurerà infatti il point elettorale dell'Assessore Maria Zunato, candidata nella lista provinciale di Savona della Lega per Salvini alle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre. Nell'occasione saranno presenti anche i Senatori Ripamonti, Bruzzone e Centinaio, nonchè l'Onorevole Foscolo.

"Sento molto la responsabilità di questa candidatura - afferma Maria Zunato - e, se i cittadini della provincia me ne daranno la possibilità, metterò tutte le mie energie e le mie competenze per sviluppare l'area savonese che ha bisogno di un progetto che consideri tutto il territorio nel suo insieme, per una crescita omogenea, ma anche per fruire al meglio delle grandi potenzialità che lo distinguono".

"Se sarò eletta, il mio impegno sul territorio sarà costante:il point non può essere un elemento di servizio per la campagna elettorale, bensì un luogo dove una volta alla settimana sarò presente per ascoltare i bisogni dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di tutti i soggetti portatori d'interessi locali. L'obiettivo è quello di realizzare una rete di ascolto attraverso la quale poter varare, a livello regionale, delle norme puntuali per il sostegno di tutte le istanze" conclude la candidata leghista Zunato.