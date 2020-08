Fissato per martedì 8 settembre un incontro per chiarimenti sugli accertamenti IMU e TASI con la ditta accreditata "Demetra Servizi". Lo comunica in una nota il comune di Giusvalla.

L'appuntamento è fissato dalle ore 10 alle 12 presso il comune. Al fine di evitare assembramenti si prega di voler concordare appuntamento tramite n° 019 707010 o email: protocollo@comune.giusvalla.sv.it.