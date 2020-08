Anche l'europarlamentare Fidanza presente all'inaugurazione della nuova sede del Circolo Fratelli d'Italia a Finale Ligure

Domattina, venerdì 28 agosto alle ore 11 si svolgerà l'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d'Italia a Finale Ligure, in via Mazzini 5.

L'appuntamento potrà contare sulla presenza del capo delegazione FdI al parlamento europeo Carlo Fidanza, oltre naturalmente ad altri importanti esponenti politici del territorio.

Spiega il presidente Antonio Piccione: "In questi ultimi mesi, compatibilmente con tutte le restrizioni purtroppo imposte dal Covid-19, i nostri iscritti sul territorio finalese hanno dimostrato dinamismo ed entusiasmo, organizzando molteplici attività volte a far conoscere alla cittadinanza di tutto il comprensorio il nostro progetto politico e le nostre proposte.

Ora mi sono prodigato per fare sì che questa intensa attività fosse centralizzata in una sede tutta nuova. Un luogo di riferimento che non sarà soltanto un Circolo, ma sarà una "casa" con la porta sempre aperta per tutti coloro che vorranno condividere le nostre idee e per tutte le forze politiche aperte a un sereno confronto".