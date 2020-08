Modi per controllare l'iPhone del tuo bambino

Apple ha promesso di introdurre nuovi controlli e tempo di visualizzazione extra con iOS 12. Ti consente di impostare limiti di tempo per singole app, impostare un tempo di inattività quando i telefoni dei tuoi figli sono bloccati e abilitare restrizioni per proteggere la privacy dei tuoi figli. Proteggi e limita il tuo accesso a contenuti espliciti. Approfondiamo.

Imposta i limiti di tempo per lo schermo

È fondamentale controllo parentale iphone , quindi per applicare questo, Dopo aver aggiunto tuo figlio a Family Sharing, puoi impostare i limiti di tempo dello schermo. Vai su Impostazioni> Tempo di utilizzo e puoi impostare regole per l'utilizzo dell'iPhone di tuo figlio, dall'inattività e dai limiti delle app ai contenuti e alle restrizioni sulla privacy. Riceverai un rapporto ogni settimana che specifica quante volte tuo figlio ha preso l'iPhone ogni giorno e quante ore trascorre su ciascuna applicazione. Puoi anche controllare il tuo utilizzo giornaliero o settimanale sul tuo iPhone da Screen Time in Impostazioni. C

Dopo aver impostato il tempo di inattività e i limiti dell'app, raggiungi la sezione Restrizioni sui contenuti e sulla privacy. C'è molto qui, quindi suddividiamolo in parti. Innanzitutto, le domande vengono approvate.

Disabilita alcune applicazioni

Dopo aver ottenuto un punteggio tra Restrizioni sui contenuti e sulla privacy in alto, vedrai una sezione App approvate che ti consente di disabilitare alcune app che non vuoi che tuo figlio utilizzi. Potresti non volere che tuo figlio abbia accesso a Safari, ad esempio, oa Internet in generale, oppure utilizzi la fotocamera per FaceTime. E nella sezione Acquisti di iTunes e App Store, puoi impedire a tuo figlio di installare o rimuovere app o effettuare acquisti in-app.

Limitazioni del soggetto

Sotto la sezione App approvate c'è Restrizioni sui contenuti, dove puoi impedire a tuo figlio di acquistare film con classificazione R e programmi TV con classificazione MA. Puoi anche selezionare i diversi tipi di classificazione dei contenuti per musica e podcast, libri e app. Per tutti i siti web presenti, consiglio di selezionare Adult Border Content o, per i bambini più piccoli,

Le impostazioni sulla privacy

Puoi impedire a tuo figlio di disabilitare i servizi di localizzazione, Condividi il mio sito e altre impostazioni nel campo Privacy. Se vuoi essere in grado di tenere traccia di dove si trova tuo figlio, evita di disabilitare entrambi i servizi di collocamento. Vorrei anche controllare la riga Foto qui per scoprire quali app stanno arrivando con le foto di tuo figlio. Instagram, Facebook e Pinterest potrebbero essere sufficienti per te. Tuttavia, se vedi un'app non familiare con accesso, potrebbe essere il momento di chattare con tuo figlio su ciò che l'app fa con le foto e su come le foto non possono essere eliminate una volta, che è su Internet.

Evita i cambiamenti

Nel campo successivo, Consenti modifiche, puoi impedire a tuo figlio di apportare modifiche ad altri elementi, come il codice di accesso e il piano dati. L'ultimo elemento dell'elenco, Non entrare durante la guida, dovrebbe essere abilitato e non dovrebbe essere modificato per nessun utente iPhone in età di guida.

Condivisione del sito

Sotto Condivisione in famiglia, controlla Condivisione sito nella sezione Funzionalità condivise e assicurati che sia abilitato. Questo ti informa che puoi utilizzare l'app Trova i miei amici per scoprire dove si trova tuo figlio con l'iPhone, che vuoi controllare se, ad esempio, non ricevi una chiamata o una risposta tramite SMS.