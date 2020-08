Movimento Italia Unita #StopEuropa, Nappi annuncia sciopero della fame: "Il premier Conte mi incontri" (VIDEO)

"Questo governo, nella figura del premier Conte, ha portato il paese al collasso economico, ha portato delle persone a perdere la vita con una diagnosi sbagliata grazie al suo comitato tecnico-scientifico e in generale ha portato alla deriva questo paese. Mi son detto: 'devo fare qualcosa', ma in nome di tutti gli italiani. Come padre fondatore del 'Movimento Italia Unita #StopEuropa' indico questo sciopero della fame dal 3 settembre finché il premier Conte non mi riceve, a nome di tutti gli italiani, per spiegarci realmente cosa sta succedendo in Italia". Così Francesco Nappi, ristoratore loanese e fondatore del 'Movimento Italia Unita #StopEuropa' (nato nell'aprile scorso, leggi QUI), annuncia il proprio sciopero della fame dovuto alle conseguenze e da quelle che lo stesso Nappi ritiene mancate risposte del governo sull'emergenza coronavirus.

"Come 'Movimento Italia Unita #StopEuropa' abbiamo le idee molto chiare - prosegue Nappi - noi non vogliamo essere accostati a nessun tipo di schieramento politico nella scena odierna italiana, tanto più al Movimento 5 Stelle nato con un ideale che hanno prontamente diviso in cambio di poltrone. Noi vogliamo essere veramente la rappresentanza degli italiani, vogliamo essere italiani che cercano di cambiare il sistema corrotto. Lo sciopero della fame? Sicuramente un messaggio per il premier Conte, ma sicuramente un messaggio per tutti gli italiani perché uniti si può fare qualcosa e si può cambiare qualcosa. Io spero che il premier Conte non voglia un'altra vittima sulla propria coscienza come ha fatto con gli italiani morti negli ospedali. Viceversa avrà un altro decesso sulla coscienza che sarà il mio".