Regionali, il gruppo Per Finale sosterrà la candidatura di Sansa: "Con questa coalizione si può costruire la Liguria di tutti"

"Il gruppo consigliare Per Finale è sempre stato politico ma apartitica. Alle prossime elezioni regionali ha deciso convintamente di sostenere Ferruccio Sansa presidente della regione". Così in una nota il gruppo rappresentato nel parlamentino finalese da Tiziana Cileto prende posizione sulle prossime regionali.

"Negli ultimi anni la nostra Liguria ha avuto un continuo peggioramento per quanto riguarda la tutela del territorio e la salute dei cittadini - spiegano -. Ci siamo visti imporre una 'sanità modello Lombardia' con privatizzazioni, riduzione della possibilità di accedere a visite ed esami del sistema sanitario nazionale, diminuzione del personale medico ed infermieristico ed un aumento della burocrazia che ha messo in ginocchio la medicina di base ed i medici di famiglia. La pandemia del Covid19 non è stata la causa delle criticità sanitarie ma il faro che ha illuminato problemi già esistenti. Abbiamo scelto di appoggiare Ferruccio Sansa perchè promotore di un diverso modello di sanità" è quindi la prima motivazione.