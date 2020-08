"Attenzione a chi ha cercato di affossare reparti ospedalieri del Santa Corona ed oggi, candidato alle Regionali, dice invece di volerli difendere. Giù le mani dal Santa Corona!"

Questo il commento di Renato Scosceria, candidato alle prossime regionali con Fratelli d'Italia.



“Mai con la sinistra, mai con il Pd. In nessun ruolo, a nessun livello. No al trasformismo interessato e prezzolato solo per occupare sedie" conclude Scosceria.