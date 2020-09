Incidente in viale Rinaldo Piaggio a Finale, all'altezza del bivio tra la via Aurelia e la provinciale del Melogno, intorno 12:30.

Un uomo di circa 80 anni nello schivare un autoveicolo è caduto a terra riportando contusioni e ferite lievi..

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finalmarina e la Polizia municipale per i rilevamenti del caso e per regolare il traffico. Il paziente è stato trasportato in codice giallo al nosocomio pietrese.