Albenga, chiude per dieci giorni un minimarket di viale Pontelungo

Con un’ordinanza firmata dal dirigente dell’area sicurezza del Comune di Albenga, un frequentato minimarket di viale Pontelungo chiude l’attività per 10 giorni. Il locale era già finito nel mirino delle forze dell’ordine e dei residenti per episodi di degrado e disturbo alla quiete pubblica.

La nuova sospensione arriva dopo l’accertamento di diverse irregolarità: somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande, vendita di alcolici oltre l’orario consentito e, in due casi, a minorenni. Secondo quanto riportato dagli uffici comunali, l’esercizio sarebbe divenuto un punto di aggregazione per persone che, in più occasioni, avrebbero dato luogo a comportamenti molesti e a episodi di abuso di alcol, generando tensioni e preoccupazioni tra i cittadini.

Il minimarket era già stato chiuso per 15 giorni su disposizione del Questore di Savona, ma la reiterazione delle violazioni ha portato l’amministrazione comunale a intervenire di nuovo con un provvedimento definito “di carattere preventivo e cautelare”, volto a garantire sicurezza e ordine pubblico.