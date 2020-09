Pietra Ligure, nuova condotta fognaria in via Piani. De Vincenzi e Amandola: "Risolte problematiche esistenti da tempo"

Il 28 agosto sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova condotta della fognatura nera a servizio dei condomìni ubicati sul lato di ponente di via Piani a Pietra Ligure.

“L’opera in oggetto si è resa necessaria per eliminare le fonti delle continue e fastidiose esalazioni maleodoranti provenienti dalle caditoie della rete comunale delle acque bianche – commentano il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola – L’origine dei miasmi è stata rintracciata nella presenza di allacci reflui non conformi provenienti da alcuni condomini ubicati sul lato a ponente di via Piani - continuano - Siamo soddisfatti di aver sanato definitivamente questa situazione che si protraeva da tempo, risolto le incresciose problematiche e ripristinato l’igiene e la salubrità ambientale dell’area”, concludono il sindaco e l’assessore.