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Attualità | 26 agosto 2026, 13:14

Regione Liguria, allarme SMS da finti numeri Cup: "Non rispondere e non richiamare"

Messaggi fraudolenti invitano a richiamare numeri telefonici per presunte comunicazioni sanitarie.

Regione Liguria, allarme SMS da finti numeri Cup: &quot;Non rispondere e non richiamare&quot;

Regione Liguria invita i cittadini alla massima attenzione in merito alla circolazione di falsi SMS che richiamano il servizio CUP e invitano a contattare un numero telefonico per presunte comunicazioni relative a prenotazioni o prestazioni sanitarie. Si tratta di messaggi fraudolenti che non provengono dai servizi sanitari regionali.

La raccomandazione è chiara: non rispondere ai messaggi sospetti, non richiamare i numeri indicati e non fornire dati personali o sanitari. I numeri utilizzati possono essere diversi e cambiare nel tempo.
Regione Liguria invita inoltre i cittadini a prestare particolare attenzione ai messaggi che utilizzano toni allarmistici o che chiedono di agire con urgenza.
In caso di dubbi, è sempre opportuno rivolgersi direttamente ai canali istituzionali del servizio sanitario regionale, senza utilizzare i recapiti presenti nel messaggio sospetto.
 

Redazione

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