In arrivo ad Alassio un fine settimana ricco di eventi tra cultura, musica, arte e benessere

È un fine settimana ricco di appuntamenti quello che attende Alassio per l’ultimo weekend di agosto, con il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune che propone musica, cultura, arte, benessere e incontri con gli autori.



Venerdì 28 agosto alle ore 21, in Piazza Airaldi e Durante, è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna “Frazionando”, curata e animata per tutta l’estate da Nando Rizzo, portando i più bei brani del cantautorato italiano e straniero nelle piazze, nei borghi e nelle frazioni della città.



Sempre alle ore 21, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata, in Piazza San Francesco, per gli amanti della musica classica prosegue la rassegna “Note d’organo nel Borgo 2026”, con un intenso concerto d’organo che vedrà protagonista il M° Luca Ferrari.



Alle 21.15, in Piazza della Libertà, nell’ambito della rassegna “Alassio di Venerdì”, sarà presentato il libro Abbecedario dionisiaco. In vigna, nel calice, a tavola di Maria Luisa Alberico. Un viaggio tra vigne, vini e assaggi che, lettera dopo lettera, racconta oltre 200 vitigni e vini, tra produzioni autoctone e internazionali, attraverso cenni storici e letterari, aneddoti, descrizion organolettiche e proposte di abbinamento.



Sabato 29 agosto, alle ore 17, torna protagonista la scoperta del patrimonio del territorio con la passeggiata storico-naturalistica lungo l'antica Via Iulia Augusta guidata dal prof. Bruno Schivo. L’escursione partirà da Albenga, con ritrovo alle ore 17 in Piazza San Michele, davanti alla Cattedrale, e si concluderà ad Alassio, alle ore 19.30 circa, con arrivo nel piazzale Santa Croce. Il percorso prevede la visita guidata alla necropoli meridionale dell’antica Albingaunum lungo il tracciato della via romana. L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario indossare scarpe adatte a percorsi su mulattiera e sentiero. La partecipazione è gratuita, con offerta libera e volontaria a favore di Amnesty International. È consigliata la prenotazione al 328 3066168 o all’indirizzo brunoschivo@gmail.com.



In serata, alle ore 21 spazio alla musica e alla memoria della tradizione alassina con il debutto della rassegna “Quando c’era il… Caffè Concerto”, a cura di Nando Rizzo in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio. La rassegna, programmata per tutto il mese di settembre con diversi appuntamenti in vari luoghi di Alassio, ripercorre una delle tradizioni più affascinanti della storia della città, quando locali come il Caffè Balzola, il Caffè Grand Place, il Caffè Mokambo e il Caffè Roma facevano da cornice alle esibizioni di alcuni tra i più acclamati interpreti dell’epoca. Il primo appuntamento, dal titolo “…quando c’era il Caffè Concerto MOKAMBO”, proporrà, in Via Diaz lato mare, canzoni dagli anni Trenta ai giorni nostri.



Sempre sabato 29 agosto, alle ore 21.15, in Piazza della Libertà, la rassegna “Alassio di Venerdì” propone un nuovo incontro con gli autori. Eliana Liotta, giornalista e saggista, e Michela Matteoli, neuroscienziata, presenteranno il libro “La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita”. Le autrici affrontano il rapporto tra cervello, alimentazione, corpo, microbiota, emozioni e relazioni, proponendo una riflessione su come prenderci cura della nostra mente attraverso nutrimento, stimoli, relazioni, bellezza ed esperienze.



Proseguono inoltre anche questa settimana gli appuntamenti con Bhakti Summer Yoga, dedicati alla pratica dello yoga all’aperto nel suggestivo scenario del piazzale panoramico di Santa Croce. L’appuntamento di questo fine settimana è in programma domenica 30 agosto alle ore 8. Oltre alla lezione domenicale anche questa settimana si terrà una seconda lezione, giovedì 27 agosto alle ore 17.30. Le lezioni sono a pagamento e il tesseramento potrà essere effettuato in occasione della prima partecipazione.



Il weekend ad Alassio si concluderà con un appuntamento speciale di “Alassio di Venerdì”, in programma alle ore 21.15 in Piazza della Libertà. Ospite della serata sarà Pasquale Sgrò, che presenterà la sua serie “L’Altro Ispettore”, con i romanzi Vietato Pensare e Invisibili. Dai libri dell’autore è stata tratta la serie televisiva “L’Altro Ispettore”, trasmessa dalla Rai e ora disponibile su RaiPlay. Sgrò sarà in dialogo con Tarcisio Mazzeo, già caporedattore della TGR RAI Liguria e Piemonte.



Arte, mostre e pinacoteche



Accanto agli appuntamenti del fine settimana, prosegue la ricca proposta culturale della città.

Fino al 6 novembre è possibile ammirare al Muretto di Alassio e sul Pontile Bestoso le opere Immagina un Mondo Nuovo e L’amore genera vita di Andrea Roggi, nell’ambito del Festival Ligyes 2026. L’esposizione, curata dalla Galleria Ravagnan di Venezia, fa parte del progetto “Mare Nostrum”, che porta lungo la costa ligure le sculture dell’artista in un percorso dedicato al rapporto tra mare, materia, luce e territorio.



Proseguono inoltre fino al 30 settembre le mostre ospitate negli spazi della storica Galleria Berrino, in Via Cavour 10, nell’ambito del progetto “Alassio Città degli Artisti”, promosso dall’Associazione Archivio Mario Berrino e ideato e realizzato dall’Associazione Città degli Artisti, con il patrocinio del Comune di Alassio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Tra luglio e settembre si alternano tre esposizioni dedicate all’arte contemporanea, con opere di cinque artisti internazionali: il duo Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli. Linguaggi e sensibilità differenti restituiscono nuova vita agli spazi della galleria, trasformandoli in un luogo di incontro, riflessione e scoperta.



La proposta culturale di Alassio trova infine espressione nelle Pinacoteche cittadine, aperte al pubblico per tutta l’estate. La Richard West Memorial Gallery & English Library, in Viale Hanbury 77, è visitabile il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 17 alle 19. La Pinacoteca Carlo Levi, ospitata nel seicentesco Palazzo Morteo di Via Gramsci 58, è aperta il lunedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 12.

Ad Alassio sono inoltre visitabili i meravigliosi Giardini di Villa della Pergola, già premiati come Parco più bello d’Italia e recentemente nominati Partner Garden dalla Royal Horticultural Society, la più prestigiosa istituzione orticola al mondo, il cui patron è Sua Maestà Re Carlo III. Con le loro celebri collezioni botaniche, i Giardini raccontano il profondo legame tra Alassio e la cultura britannica, testimoniato dalla presenza storica di importanti famiglie inglesi come i Dalrymple e gli Hanbury. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito web www.giardinidivilladellapergola.com



Il programma costantemente aggiornato delle iniziative che si svolgono ad Alassio è consultabile nella sezione Eventi del portale turistico della città, www.visitalassio.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 o all’indirizzo e-mail info@visitalassio.com.