Alassio, beccato dalla polizia a masturbarsi ai giardini pubblici: 60enne si giustifica dicendo di avere il Parkinson

Un uomo di circa 60 anni, alassino, già noto alle forze dell'ordine per atti osceni in luogo pubblico, è stato nuovamente colto sul fatto all'interno di alcuni giardini della città del muretto.

L'uomo, fermato dagli agenti del commissariato di Polizia di Alassio, ha però respinto l’accusa negando di essersi masturbato in luogo pubblico. Come giustificazione ha sostenuto di essere affetto dal morbo di Parkinson e quindi di soffrire di un tremolio alla mano. Al momento del controllo ha sostenuto di aver avuto la mano in tasca e quindi di non aver compiuto alcun atto osceno.

Il Questore Giannina Roatta ha disposto come provvedimento il cosiddetto avviso orale, ovvero l'invito a non ripetere il suo gesto: in caso di reiterazione, però, la polizia sarà costretta a mettere in atto misure contenitive più severe.