Vigili del Fuoco in azione, intorno alle 18, a Vado Ligure per spegnere un incendio che si è sprigionato, per cause ancora da accertare, all'interno di un cantiere edile in via Maestri del Lavoro.

Ad andare in fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbe stato del legname all'interno di un container.

Non si segnalano persone ferite o intossicate. Sul posto anche la polizia locale.