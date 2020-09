Occupano abusivamente un'abitazione ad Albenga: trovati dalla polizia locale 23 grammi di hashish

Continua l'attività di controllo del territorio della Polizia Locale di Albenga che ripone sempre una grande attenzione al contrasto della microcriminalità ed in particolare ai reati in materia di sostanze stupefacenti.

Ieri la squadra USU (Ufficio Sicurezza Urbana) dell' associazione delle polizie locali di Albenga, Loano e Finale era in servizio nella Città delle Torri e con essa era presente l'unità cinofila con il commissario Lupo guidato dal suo conduttore l'agente Caso.

Mentre la squadra stava svolgendo alcuni controlli sul Lungocenta e all’interno del centro storico, è stata avvisata della presenza di soggetti non identificati all'interno di un appartamento attualmente non abitato dal proprietario di casa.

Quando gli agenti sono entrati si sono ben presto resi conto che l'appartamento era stato occupato abusivamente e che ne era stato ricavato un covo per le attività illecite di alcuni soggetti. Gli operatori di USU hanno effettuato un controllo accurato all’interno dell'abitazione dove hanno recuperato una bicicletta elettrica considerata di valore.

A quel punto veniva attivata l’unità cinofila. Il commissario Lupo dopo aver rapidamente fiutato l'aria ha mostrato immediatamente segni di agitazione che denotano la probabile presenza di sostanze stupefacenti.

Lupo è saltato su una scrivania dove erano appoggiati zaini e abiti segnalando senza indugi e in maniera evidente una scarpa al cui interno è stata trovata una busta contenente 23 grammi di hashish.

Sono in corso le indagini (esistono già elementi concreti) del caso per l'identificazione dei responsabili che saranno chiamati a rispondere per quanto attribuitogli di fronte all'Autorità Giudiziaria competente.

Afferma l'assessore alla sicurezza del Comune di Albenga Mauro Vannucci:

"L'impegno della Polizia Locale è costante e grazie a Lupo che lavora anche sul nostro territorio riusciamo a portare a termine importanti operazioni in materia di sostanze stupefacenti anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine attive sul territorio. Importantissima anche l'attività di intelligence che, attraverso accurate indagini e un lavoro, spesso effettuato anche in borghese, permette di risalire ai responsabili degli illeciti. Il piano che abbiamo concordato con il Comandante Montan prosegue e continua a portare evidenti risultati".

"Continua la lotta allo spaccio nella nostra città - il commento del sindaco Riccardo Tomatis - Sappiamo che non è semplice, ma i nostri sforzi e l'attenzione della nostra Amministrazione è massima in tal senso. La cooperazione tra la nostra polizia locale e le forze dell'ordine attive sul territorio sono certo continuerà a portare risultati importanti"