Patrizia Lanfredi da Andora verso la Regione: "Sono pronta a portare la mia esperienza politica ad un livello superiore"

“Sono felice dell’esperienza che ho maturato e sto continuando a maturare come vicesindaco e mi sento pronta a portare questo percorso politico ad un livello superiore”. Con queste parole Patrizia Lanfredi, vicesindaco in carica presso il Comune di Andora, presenta la propria candidatura con “Cambiamo!”, il movimento fondato da Giovanni Toti, alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre prossimi.

Siamo nel parco delle Farfalle di Andora, in quel 21 agosto in cui Patrizia Lanfredi ufficializza la sua candidatura, e il fatto che l’area dedicata al dibattito elettorale sia gremita (pur nel pieno rispetto delle norme di distanziamento imposte dalla lotta al Covid-19), il fatto che siano accorsi in tanti a far sentire il proprio calore e affetto a Patrizia Lanfredi, dimostra che sono molti ad averne apprezzato il lavoro svolto come amministratore cittadino. Tutto questo nonostante una campagna elettorale iniziata nel pieno di un agosto caldissimo, a causa del lockdown che ha spostato in avanti la scadenza elettorale. Eppure molti andoresi rinunciano alla spiaggia e vengono ad ascoltare le proposte di Patrizia Lanfredi. Infrastrutture, turismo, rilancio economico sono alla base di un programma che mira ad un Ponente Savonese di sempre maggior peso e pregio in Regione.

E nell’avvio della campagna elettorale, Patrizia Lanfredi può contare su tre “testimonial” politici di rilievo.

Il primo è, naturalmente, il suo sindaco, Mauro Demichelis, che al microfono afferma: “Che cosa posso dire di Patrizia? Una donna forte, testarda, determinata, che sa che cosa vuole e sa come arrivarci. E i risultati si vedono”.

Il secondo è Angelo Vaccarezza, consigliere regionale uscente con la carica di capogruppo di “Cambiamo!” in Liguria. Vaccarezza spiega al pubblico di essere stato promotore della modifica della legge elettorale che ha portato le due modifiche in atto da questo 20 e 21 settembre. La prima è l’abolizione del cosiddetto “listino”, per evitare di avere candidati imposti dalle segreterie di partito, a vantaggio di nomi che siano espressione del territorio e dei cittadini. La seconda è la doppia preferenza di genere, uomo-donna, come abbiamo già trovato nelle comunali. “Per questo motivo vi invito a barrare sul simbolo di Cambiamo e a scrivere i nomi Lanfredi e Vaccarezza, perché siamo una bella coppia politica”.

Il terzo è Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte e affezionato frequentatore di Andora e delle sue spiagge. Cirio parte sottolineando le ottime sinergie e collaborazioni maturate negli anni accanto al suo collega ligure Toti, dopodiché si riallaccia alla legge elettorale modificata da Vaccarezza spiegando: “Tutti noi amiamo Torino e Genova, due città meravigliose che in Italia sono simbolo della nostra storia di ieri e di oggi. Ma per fortuna Liguria non è solo Genova così come Piemonte non è solo Torino. Per questo motivo, come diciamo noi in dialetto piemontese, barrare soltanto un simbolo ‘basta nen’, cioè non basta. È importante esprimere anche una preferenza che sia espressione dei nostri luoghi e delle nostre province”.